“Construí obra para la paz en 117 municipios con recursos del Plan Colombia”: José Chujfi

José Fernando Chujfi es un arquitecto y ha trabajado con el Plan Colombia. Foto: Cortesía

José Fernando, cuénteme usted quién es.

Soy un arquitecto javeriano, nacido en Pereira el 21 de diciembre de 1959. Hago parte de una familia de inmigrantes sirios y raizales antioqueños.

Mi abuela paterna, Nayibi Ilián de Chujfi, nació en 1900 en Homs, Siria, y llegó a Colombia con apenas trece años de edad, cuando ya residía en estas tierras su hermano mayor de quince, quien había venido con sus tíos para años más tarde traer a sus padres y hermanos menores. Nayibi se casó con Nicolás, quien había nacido en el mismo pueblo en Siria, pero solo se conocieron en Colombia, donde contrajeron matrimonio.

Por el lado de mi madre soy nieto de José Domingo Escobar Vallejo, figura pública de Pereira, como quiera que fue tres veces alcalde. Murió muy joven, a la edad de cuarenta y siete años. En 1953 construyó el Palacio Municipal, edificio donde tiene sede la Alcaldía. Su cuñado, hermano de mi abuela, era don Gonzalo Vallejo Restrepo. Jaime Escobar Vallejo, Emiliano Isaza Henao y otros políticos de filiación conservadora, son igualmente familiares por parte de mi madre. Curiosamente, mi abuela, quien era muy goda, tenía un hermano muy liberal como lo era don Gonzalo.

Mi papá, Héctor Chujfi Ilián, hijo de Nicolás Chujfi y Nayibi Ilián, mi mamá, hija de Estela Vallejo y José Domingo Escobar, conformaron un hogar en el cual nacimos tres hermanos varones.

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

Mi vida se divide en dos. Desde un principio fui diseñador y constructor cuando no se usaba hacer casas “cachacas” (léase costosas). Hice las primeras grandes como la Hacienda Marruecos, vía a La Virginia, la cual fue reconocida por la Revista Semana Decora como una de las mejores casas de Colombia de ese momento (1993) por lo que le dedicaron seis o siete páginas con abundante documentación gráfica. Después vino otra casa que también fue reconocida en la publicación especializada Casa Viva, estaba ubicada en Mesa de Yeguas, Anapoima. Posteriormente, diseñé y construí las haciendas Las Brujas y Calabazas en el sector de Cerritos, entre otras.

Tuve, más adelante, varias sociedades constructoras como Inversiones Deca con Juan Carlos Gaviria, con Luis Fernando Ossa desarrollamos el conjunto residencial Canaan, con el arquitecto Darío Londoño construimos Bosques del Pinar. Diseñé y construí el edificio donde se encuentra el Restaurante El Mirador, símbolo de nuestra ciudad; la idea inicial era montar en Pereira una especie de Ramón Antigua, centro artístico y cultural de reconocido prestigio en la capital de la república.

Posteriormente, y a raíz del terremoto en el Eje Cafetero, asumí una nueva etapa de mi vida profesional cuando se me encargó la tarea de atender los efectos del sismo. La remoción de escombros y la ejecución de demoliciones fueron las tareas primordiales a desarrollar.

Más adelante ejecuté la interventoría del Aeropuerto El Edén en Armenia. Cuando Gustavo Canal fue nombrado ministro de Transporte, se me encargó la tarea de estructurar, en los últimos dieciocho meses del Gobierno del presidente Andrés Pastrana, un proyecto que le permitiera hacer infraestructura social comunitaria a los municipios más pobres y violentos del país. Todo esto con recursos del Plan Colombia. Este proyecto tomó el nombre “Obras para la paz” y fue ejecutado en tiempo record, se le invirtieron US$15.7 millones de dólares, construyendo sorprendentemente 343 obras en 117 municipios, muchos de los cuales ni siquiera se habían oído mencionar. Con ese proyecto obtuve el Premio Nacional de Alta Gerencia 2002 adjudicado por el gobierno nacional.

Terminado el gobierno de Andrés Pastrana asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez, a quien le agradecían en todos los municipios sin saber de qué le hablaban, por lo cual averiguó con el ministro Andrés Uriel Gallego de qué se trataba. Este le habló de mi labor, por lo que se me pidió un informe de gestión antes de mi entrevista con él. Al momento de la reunión me aseguró que debía haber un error, pues estaban sobrando dieciocho obras más de las presupuestadas, a lo que respondí: “Por primera vez, para orgullo de todos, alcanzaron los recursos y no solo alcanzaron, sino que el 10% de imprevistos presupuestados dieron para superar el número de obras a realizar”. El presidente Uribe me otorgó la Gran Cruz de Caballero de la Presidencia de la República.

Lo peor que le pudo haber pasado al programa fue que perdió el anonimato y esta es la primera vez que hago una declaración pública en este sentido, pues mientras estuve en el proyecto no permití que se diera, ni se ofreciera, declaración alguna ni siquiera asistí a la inauguración de obra alguna, pues lo que se pretendía evitar era que me hicieran lobby en busca de prebendas. El ministro Canal, coincidiendo con mi filosofía y la de mi equipo, inscribió el proyecto para participar en el Premio Nacional de Alta Gerencia, el cual finalmente alcanzamos.

Usted es eminentemente técnico...

En efecto, y no me gustan los manejos políticos, no represento en mi actividad pública a ningún partido. Como finalizó el Gobierno Pastrana, presenté mi carta de renuncia en varias ocasiones, la cual siempre se desapareció sin recibir respuesta alguna.

El Comité Intergremial de Risaralda me honró también con la condecoración de “Risaraldense Ilustre”.