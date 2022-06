El documental sobre el “Show de las Estrellas”, el récord Guinness de Jorge Barón

Con 52 años y 299 días confirmados el 19 de marzo de 2022, Jorge Barón estableció el récord mundial del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo (mismo programa).

Hace un par de años, cuando “El Show de las Estrellas” cumplió 50 años de vida, El Espectador publicó “Jorge Barón: 50 años haciendo el Show... de las Estrellas”, un documental que habla del origen del programa que este martes entró al libro de los récord Guinness. “Con 52 años y 299 días confirmados el 19 de marzo de 2022, Jorge Barón estableció el récord mundial del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo (mismo programa)” dice el comunicado del Guinness World Records.

Hace un poco más de 52 años Jorge Barón llegó a Bogotá para estudiar economía en la Universidad Externado. El reto académico era como una carrera de 500 metros planos. Él la corrió como si fuera una de 100. Arrancó con potencia y se fundió. No logró terminar. No tenía el dinero suficiente para pagar lo que costaba el semestre. De esta forma, al menos por un momento, se frustró otro sueño: ser diplomático.

Les invitamos a ver el documental: “Jorge Barón: 50 años haciendo el Show... de las Estrellas”'

Recordamos el origen del “Show de las Estrellas”, el programa que Jorge Barón se inventó hace 52 años y 299 días.

Lo que ahorró trabajado como disc-jockey en una emisora de Ibagué, no le fue suficiente para sobrevivir en Bogotá y le tocó dedicarse a lo único que sabía hacer: poner y hablar de música en la radio. “Empecé a trabajar en la emisora 1020. Hacía un programa que se llamaba ‘El Show de Jorge Barón y su estrella invitada’ que prácticamente fue inicio del Show de las Estrellas”.

Le invitamos a leer: Guinnes Récord a Jorge Barón por su trayectoria en la televisión

Hacer radio le gustaba, pero su objetivo era tener un programa de televisión que llevara su nombre y en el que él fuera el director y presentador. El jefe. Siempre hizo lo que se le dio la gana. Su apellido (Barón) es muestra de ello. Como peleó con su papá porque no quiso dedicarse al negocio del transporte decidió cambiar la ortografía de su apellido paterno. Tendría que llamarse Jorge Varón, con V, pero en un arrebato de la adolescencia, fue a la registraduría más cercana y pidió que le hicieran la modificación ortográfica.

Así empezó todo. El 24 de mayo de 1969 en el estudio 5 de Inravisión, salió al aire el primer programa de “El Show de las Estrellas”. Emeterio y Felipe, (Los Tolimenses) un par de músicos que tocaban el tiple y la guitarra, contaban chistes y cantaban, fueron los primeros artistas en aparecer en el programa que está próximo a cumplir 50 años al aire.

“No tenía presupuesto para pagarles, entonces me fui a donde Lizardo (Díaz), que era el director del grupo, y le dije que estaba muy interesado en que ellos participaran en ese programa. Le dije: ‘hombre, el único problema es que no tengo presupuesto’”. Eso no importó o más bien, poco importó. El programa duró media hora.

Las estrellas gigantes que hacen parte del escenario ya son una especie de ícono. Por allí han desfilado, entre otros, Vicente Fernández, José José, Enrique y Julio Iglesias, Los Visconti, Marco Antonio Solís, Chayanne, Celia Cruz, J Balvin. La lista es interminable.

Incluso, dice Don Jorge, Michael Jackson estuvo cerca de pisar el escenario. “Hicimos las gestiones y estábamos a punto de traerlo para una gira que él iba a realizar por toda Latinoamérica, pero finalmente se frustró esa presentación. Él tuvo que cancelar la gira y no lo pudimos presentar en esa ocasión”, recuerda.

El domingo 28 de abril de 2019 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, se grabó el programa con el que se celebraron los 50 años del “Show de las Estrellas”. En tarima estuvieron el Binomio de Oro de América, Arelys Henao, Los Inquietos, Rey Ruiz, Los Visconti, Alquimia, la sonora del XXI, Billy Pontony, Fausto y Christopher. El cumpleaños se celebró con un pastel de 50 pisos.

El récord Guinness de Jorge Barón

“La música rompe fronteras, une a personas, despierta emociones y sensaciones únicas siendo la terapia perfecta para liberar el cuerpo, el alma y unir a todo un país. Con esto en mente, Jorge Barón presentó su primera emisión del programa “El Show de Las estrellas” el 24 de mayo de 1969. Un reconocido programa de televisión que viajó por todos los rincones de Colombia y ciudades del mundo para brindar alegría a millones de colombianos quienes a través de optimismo y entusiasmo se conectaron fielmente a este emblemático programa televisivo”, se lee en el comunicado oficial.

A través de “El Show de las Estrellas”, Jorge Barón ha visitado 715 municipios, recorrido 586.101 kilómetros y entretenido a más de 9′180.000 personas. “En conmemoración a su disciplina y larga trayectoria profesional, la Adjudicadora Oficial de Guinness World Records, Natalia Ramírez hizo entrega del certificado oficial en La Casa de Nariño, salón Gobelinos en presencia del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez”, agrega la institución.

Nos enorgullecemos de anunciar que Jorge Barón (@Jorgebarontv) de 🇨🇴 conquistó un título de #GWR del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo.

¡Felicitaciones por brindar alegría, entretenimiento y sabor a la audiencia Colombiana! 🕺👏🌎 pic.twitter.com/2edj941RIs — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) June 22, 2022

“Realmente es el público, esa gente de las distintas regiones del país, ese pueblo anónimo que asiste a cada uno de nuestros conciertos, a lugares donde nunca se ha presentado un evento de estas características, a lugares olvidados incluso por los gobiernos, pero ahí estamos con El Show de Las Estrellas, con esta cuota de alegría, con esta cuota de entretenimiento, con esta cuota de diversión, para esa gente que tanto lo necesita, porque son lugares apartados de la geografía nacional y lugares muchas veces golpeados por la violencia que ha azotado por más de 50 años a nuestro país.”