José Ortega y Gasset: la circunstancia como filosofía

José Ortega y Gasset postuló el perspectivismo como una manera de entender la realidad. Su teoría se opone al objetivismo y el subjetivismo. Foto: Archivo particular

Quizá sea la frase más recordada de José Ortega y Gasset aquella que dice” Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, que la escribió en el libro Meditaciones del Quijote. De ella se desprende parte de la noción de logos para el español, y de ella se puede pasar a uno de los postulados del pensador sobre la verdad: el perspectivismo.

