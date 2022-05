Juan Rulfo, “Pedro Páramo” y uno de los mitos de la literatura latinoamericana

Después de haber escrito "Pedro Páramo", Juan Rulfo dejó de publicar. Foto: Cortesía

Hace unos días Laura Restrepo habló para El Espectador sobre la importancia de mantener los mitos vivos a propósito de su novela Canción de antiguos amantes, libro que tiene como referencia transversal El cantar de los cantares. “Contar historias, aunque sean muy bien contadas, si no encuentras el hilo mítico que las une, es un poco como agarrar el collar y quitarle el hilo. No es que lo religioso o lo mágico me llamen la atención. Son los mitos los que hacen que las historias locales se vuelvan universales. Nos relacionan con nuestro ADN. Encontrar el mito es lo que nos permite unir todo lo que nos pasa. Somos una civilización que borra mucho los mitos. Hay que tener habilidad para tenerlos vivos”.

