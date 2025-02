Clara Ligia Solano llegó a la dirección de la Fundación Natura en 2019. Foto: Cortesía Fundación Na

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hablemos de estos diez años de la Carrera Verde, ¿tiene algún recuerdo especial de alguno de estos eventos?

En estos diez años se han podido involucrar, de manera maravillosa, otros temas como salud, deporte y, por supuesto, biodiversidad. Hemos tenido de 3.000 a 6.000 corredores para cada edición. Es increíblemente emocionante estar en la tarima y ver gran cantidad de gente con camiseta de la Carrera Verde. Eso es inigualable.

¿Cómo decidió la Fundación Natura unir el deporte y la restauración ambiental?

Hace 11 años la Embajada de Estados Unidos nos hizo una invitación. Las carreras principalmente las hacían con National Geographic en Lima (Perú), en Guatemala o en México. Un funcionario de la embajada nos dijo: “Natura, quisiéramos emprender esta idea en Bogotá, no nos ha gustado mucho cómo se han venido desarrollando las carreras en otras ciudades, porque han tenido muchísima crítica”.

Las críticas venían porque después de la carrera había mucho residuo plástico, por la dotación que se necesita. Entonces él nos propuso hacer algo diferente. En ese momento, la Fundación Natura dijo: “Claro que podemos hacer algo diferente”, y ese diferente es que la Carrera Verde se ha convertido en una plataforma de sostenibilidad, en donde, a través de la educación y el ejemplo, vamos a demostrar que puede ser parte de un proyecto de restauración ecológica.

¿Cuál es el impacto ambiental de la Carrera Verde?

La carrera tiene tres etapas: preparación, la carrera y el depués. En la primera, tenemos una medición de emisiones de gases de efecto invernadero durante todo el proceso. Tenemos la política de compra a Colombia. Todos nuestros procesos de adquisición de productos buscan tener una simbología alrededor de la sostenibilidad. En la fase de preparación nos contactamos con quienes fabrican nuestras camisetas dentro del país. Todo lo que se usa durante la carrera se reutiliza por completo. Esto se hace de dos maneras: la Fundación Natura reutiliza el material para el siguiente año y, además, trabajamos con grupos de reciclaje de Bogotá, quienes reciben estos materiales con mucho agrado.

En la etapa final, nuestra carrera está certificada y es carbono neutral. Por eso nos esforzamos en la compensación mediante la siembra de árboles. Uno de los principales emisores de carbono es el transporte, por lo que realizamos un cálculo de las emisiones de la carrera. Luego, en un evento simbólico, corredores y aliados participan en la compensación de la huella de carbono.

¿Cómo eligieron priorizar el bosque andino para sus iniciativas de restauración?

El bosque andino fue priorizado para la restauración porque la Fundación tiene una reserva muy cercana a Bogotá, en Guasca, Cundinamarca, de 230 hectáreas, antes dedicada a la ganadería y el cultivo de papa, donde llevamos 15 años sembrando y restaurando. En estos 10 años, hemos sembrado más de 185.000 árboles y restaurado cerca de 45 hectáreas. Hoy en día, estos bosques han crecido hasta alcanzar de 10 a 15 metros de altura, atrayendo fauna propia del ecosistema andino.

¿Cómo eligen las especies para sembrar en estos esfuerzos de conservación?

Tenemos un proyecto de propagación de especies nativas dentro de la reserva biológica Encenillo, en Guasca, donde principalmente realizamos las siembras. Además, la Fundación Natura posee cuatro reservas más, dedicadas a la conservación y restauración a perpetuidad. Contamos con técnicos, profesionales y científicos que, a lo largo de los años, han desarrollado conocimientos sobre cómo restaurar y qué especies deben plantarse en las etapas de estos bosques.

¿Cómo mantienen estas reservas forestales?

Las reservas son polígonos de diferentes tamaños. Han sido adquiridas o donadas debido a su alto valor en biodiversidad. Esto significa que su principal estado de conservación es el bosque, aunque no todas son así. Muchas han sido compradas o recibidas con el objetivo de aumentar las áreas boscosas. En primer lugar, fueron creadas con la garantía de que su suelo nunca será destinado a un uso diferente a la conservación y restauración. En segundo lugar, su conservación es a perpetuidad. En tercer lugar, estas reservas forman parte de la red de áreas protegidas de Colombia como reservas de la sociedad civil. Esto significa que son reconocidas por la arquitectura institucional ambiental del país como áreas protegidas de carácter privado. Administrar áreas de conservación requiere una inversión significativa de recursos, ya que no se trata solo de dejarlas intactas. Por ello, llevamos a cabo una gestión permanente de estas tierras, y los programas de bosques son una de las estrategias claves para garantizar su protección a corto, mediano y largo plazo.

Dado que la Carrera Verde está siendo apoyada por la Embajada de Estados Unidos, ¿cómo ve las iniciativas de cooperación para temas ambientales tras los anuncios de Donald Trump?

La Embajada de los Estados Unidos ha sido un aliado permanente de la Carrera Verde, participando a través del voluntariado y la promoción de la carrera. Hasta el día de hoy, ese compromiso no ha cambiado, y esperamos que continúen apoyando estas iniciativas. No hemos percibido ningún cambio y creemos que no ocurrirá.

En cuanto a las decisiones del presidente Donald Trump sobre estos temas, es importante dar tiempo para comprender sus alcances. La cooperación es fundamental para la conservación, el desarrollo de la bioeconomía en Colombia y el cumplimiento de sus metas ambientales. El freno inesperado en algunos proyectos de cooperación de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) ya se siente, pero confiamos en que, con el tiempo, se puedan reanudar los temas que el Departamento de Estado decida mantener. Mientras tanto, la cooperación europea también ha sido clave y, en algunos casos, incluso mayor. En este período de transición, es probable que dependamos más de esos apoyos.