La libertad de los pájaros con alas rotas

Chantal Maillard y Piedad Bonnet expresaron el dolor a través de una imagen muy simular: la de un pájaro cayendo. Foto: Archivo particular

Para Albert Camus, solo hay “un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”. En El mito de Sísifo, el pensador francés expresa que “juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”. Al encuentro con este dilema filosófico han llegado autores desde todas las aristas, entre ellas, la poesía. Así lo relacionó la poeta y filósofa española Chantal Maillard en entrevista con RTVE: “este tipo de situaciones no pueden comunicarse realmente en toda su amplitud de ninguna manera, pero como mejor pueden comunicarse es con un lenguaje que no sea el común, el usual”.

Maillard no es ajena al tema en lo absoluto. El suicidio de su hijo, Daniel, ha marcado el desarrollo de su obra, como es el caso de su poemario Hilos. La poesía ha constituido un lugar para ahondar en los sentimientos que detonó esta muerte repentina, pero también, gracias a los versos, Maillard encontró a una mujer que había transitado por una situación casi idéntica: Piedad Bonnet.