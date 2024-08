“La misión fundamental es trabajar en sí mismo para luego compartir ese bienestar”

Luciano Jaramillo es el cofundador de la plataforma Selia. Foto: Tomás Tibocha

¿Cómo llegó a Selia?

Tras graduarme enfrenté una crisis común de no saber qué hacer con mi vida y después de un tiempo me gradué de psicología en 2015. Además, completé algunos estudios en administración. Trabajé en WeWork Colombia, participando en la apertura de los primeros edificios en el país. Durante la pandemia decidí retirarme de la empresa para tomar un respiro, y fue entonces cuando conocí a Santiago de Duque, fundador de Selia. Empezamos a trabajar juntos en este proyecto.

¿Cuál es la propuesta de esta plataforma?

Inicialmente fue concebida para ayudar a médicos especialistas a gestionar sus consultas privadas. Sin embargo, al involucrarme en el proyecto propuse integrar la psicología. En los primeros meses nos enfocamos en experimentar con un equipo reducido de psicólogos y ajustar la plataforma. Decidimos entonces concentrarnos exclusivamente en salud mental, y el equipo comenzó a crecer. En la medida en que desarrollábamos la plataforma identificábamos dos necesidades claves: por un lado, los psicólogos necesitaban una manera efectiva de darse a conocer y, por otro, las personas buscaban a un psicólogo que se ajustara a sus necesidades específicas. Ahora, nuestro objetivo es resolver el desafío de encontrar al terapeuta adecuado. A menudo la recomendación de un conocido no garantiza que el psicólogo sea el correcto para cada individuo, ya que cada persona tiene diferentes necesidades sobre su bienestar.

En la gestación de este proyecto, ¿cree que tuvo algo que ver la crisis de salud mental que hubo durante la pandemia?

Sin duda, la pandemia sacó a la luz una crisis de salud mental que antes estaba en gran medida oculta. Las dificultades emocionales y psicológicas que surgieron durante ese tiempo hicieron que la gente hablara más abiertamente sobre estos problemas. La virtualidad también cumplió un papel importante. La sociedad se volvió mucho más receptiva a conectarse y realizar actividades a través de medios digitales. Esto creó un entorno propicio para plataformas como Selia, que aprovechan la tecnología para ofrecer servicios de salud mental.

¿Cómo analiza el panorama de salud mental en Colombia?

El panorama está mostrando varias tendencias interesantes. Primero, es evidente que las generaciones más jóvenes están mucho más abiertas a tratar temas de salud mental. Ellos animan a sus mayores a hacer lo mismo. Esta apertura se refleja en nuestro público, que está compuesto principalmente por personas de entre 20 y 30 años. Las mujeres parecen estar más dispuestas a recibir ayuda y buscar servicios de salud mental, aunque también estamos viendo que los hombres están comenzando a hacerlo en mayor grado.

¿Cuáles son los problemas más comunes?

Hemos observado que la ansiedad y la presión son bastante frecuentes. Asimismo, hay muchas personas que se acercan a la psicoterapia no necesariamente porque estén en crisis, sino para entender mejor el proceso y explorar cómo pueden complementar sus vidas. Esto es interesante, porque no solo estamos ofreciendo ayuda a quienes están en momentos difíciles, sino que además proporcionamos herramientas para enfrentar futuros desafíos. Muchas personas buscan orientación para estar mejor preparadas cuando enfrenten situaciones complicadas, como rupturas amorosas, duelos, cambios en la vida o problemas laborales.

En el contexto colombiano, ¿cuáles son las principales causas de estas problemáticas?

Algunas de las principales causas o factores comunes que he observado incluyen el impacto de las redes sociales. Aunque no soy un experto, he hablado con psicólogos que trabajan con adolescentes y jóvenes. Ellos han señalado que la adicción a las redes sociales y la tendencia a compararse constantemente en ellas pueden generar complejos y confusión en los jóvenes, llevándolos a autosabotearse. Si esta situación no se controla desde el principio puede desarrollar problemas más graves.

¿Cuál cree que es el siguiente paso que dará el campo de la psicología?

La psicología, especialmente la psicoterapia, está atravesando un período de evolución. En la actualidad hay una creciente atención y diversificación en los enfoques psicológicos. Además, estamos viendo una tendencia hacia métodos innovadores, enfoques más espirituales u holísticos. La psicología está tomando un papel más protagónico, en parte gracias a plataformas digitales que permiten conectar a personas de todo el mundo con profesionales de la salud mental. Esta conectividad está transformando la forma en que se accede a la terapia y está abriendo nuevas posibilidades para el cuidado psicológico. La misión fundamental es trabajar en uno mismo, para luego compartir ese bienestar con quienes nos rodean, lo que a su vez influye positivamente en la sociedad. Este es el mayor objetivo del trabajo en salud mental: fomentar el crecimiento personal para contribuir a un cambio positivo en la comunidad.