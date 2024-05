La rapera argentina que resuena en las calles de Bogotá

Delfina Dib ha participado en festivales como Estéreo Picnic y Coca Cola Flow Fest. Foto: Daniela Castañeda

El 18 de mayo se presentará con un nuevo concierto en el Teatro Mayor…

En este momento estoy preparando el espectáculo más significativo de mi carrera hasta el momento. Marca un hito importante para mí como artista. A menudo, las circunstancias o los recursos no permiten la realización de un show con la envergadura que estoy planeando, pero este teatro brinda el espacio perfecto para dar rienda suelta a numerosas ideas que he venido guardando durante mucho tiempo. Además, es un entorno donde no me veo limitada por la necesidad de acortar o acelerar el espectáculo, sino que puedo expresarme de diversas maneras. Soy una persona versátil: disfruto cantando, rapeando, recitando, interpretando y componiendo.

Cuénteles a los lectores quién es Delfina Dib.

La mejor manera de presentarme es diciendo que soy de Argentina y vivo en Bogotá desde hace 10 años. Desde mi llegada, me dediqué a hacer música y perseguir mis sueños. También comencé a crear un espacio dentro de la escena. Un lugar entre las mujeres del rap y distintos tipos de artistas. Me gusta colaborar con proyectos de otras mujeres y desde mi propio proyecto, darles mayor visibilidad. Estoy en un momento muy interesante de mi carrera, creciendo mucho, pero aún queda mucho por hacer. El año pasado lancé un disco, este año planeo otro. Creo que mi proyecto está alcanzando un nuevo punto abriendo cada día nuevas puertas.

Su trabajo más reciente se llama “01″…

Sí, mi nuevo disco se llama 01 y en el espectáculo del 18 voy a interpretar muchas canciones de allí. Este disco habla un poco de mi experiencia en Bogotá, de todo lo que he vivido y aprendido, tanto a través de la música como de experiencias personales. 01 habla de este juego de espejos entre el número 10 y el número 1, donde el 10 representa algo estricto y perfecto, pero la vida no es perfecta, así que quiero mostrar las cosas desde otro ángulo.

¿Cuál es su concepto musical?

No hay nada oculto detrás de mi música. Todo lo que canto y escribo proviene de mi experiencia de vida. Soy directa y honesta en mis letras, creo que eso conecta con la audiencia. En la música, se puede explorar todo tipo de imaginarios y crear historias, pero en mi caso el rap es el medio perfecto para expresarme de manera cruda y sincera. Me identifico como rapera, cantante y compositora, fusionando partes rapeadas con melodías. Para mí, esto es especialmente significativo para las mujeres y me enorgullece poder lograrlo a través de mi música.

Históricamente, las mujeres siempre han participado del arte, pero algunos hablan de esto como algo nuevo. ¿Usted qué opina?

Creo que sería positivo llegar a un punto en el que no tengamos que seguir enfatizando la necesidad, la capacidad y el merecimiento de nuestro espacio. Las mujeres somos creadoras y líderes en nuestros propios movimientos y entornos. Por eso, creo que formamos parte de un cambio significativo. Estamos inmersas en un cambio profundo y cada vez más mujeres estamos ocupando nuestros lugares, aunque siempre hemos estado presentes.

Háblenos de su trayectoria. ¿Cómo empezó todo?

Siempre viví en Buenos Aires (Argentina). En 2014, tenía mi banda allá, pero sentí que quería venirme para estos lados a ver qué pasaba por aquí. Por esos años no conocía a nadie, nadie me conocía, no tenía contactos, no tenía nada sólido. Pensé que sería algo de dos meses, pero nunca me imaginé que me iba a quedar a vivir 10 años. Fueron pasando los años, hice muchísima música, muchísimos amigos, y en 2018 empecé mi carrera como Delfina y como solista.

Háblenos de esos años…

Después de encontrar mi camino en la música, se abrieron muchas oportunidades. Actué en eventos destacados como Estéreo Picnic y el Coca-Cola Flow Fest en México, además de participar en el Festival Centro. Junto a amigas cercanas, como La Muchacha, Briella Ojeda, Lianna y Lalo Cortés, formamos El Avispero, un colectivo donde creamos música desde el corazón. A través de numerosos conciertos, he aprendido y crecido enormemente. Nunca me he detenido en estos seis años de carrera en solitario, siempre creando, moviéndome y generando contenido. Esta constante actividad es lo que más me define y representa, y creo que es una parte fundamental de mi trayectoria en Colombia.

¿Cuál es su primer recuerdo con la música?

Desde que era muy pequeña, siempre me gustó la música. No tengo ni siquiera recuerdos de un tiempo en que no estuviera claro que quería ser artista y cantar. Siempre tuve esa certeza, nunca dudé de ello. Quizás en la adolescencia, por un momento, cuando terminé el colegio, decidí estudiar Artes Visuales y estuve cuatro años en ello, pero luego lo dejé. Me lancé de lleno a la música y desde entonces no he parado. Para mí, la música siempre ha sido la herramienta, la manera en la que me comunico con el mundo.

¿Cuáles son sus expectativas con este concierto?

Bueno, más que esperar, estoy trabajando incansablemente para sentir que las puertas se abren y que las cosas fluyen de manera natural. Me encantaría que todo el mundo presenciara ese espectáculo, que no se lo perdieran. Va a ser único e irrepetible, no habrá otro igual. Cada día me despierto con la esperanza de que ese teatro se llene y que mucha gente venga a disfrutar, a vivir y a sentir el show. Será algo realmente extraordinario e irrepetible.