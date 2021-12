Las cartas de amor de Gonzalo Arango

Gonzalo Arango, escritor colombiano y exponente del nadaísmo. Foto: Archivo Particular

¿Y para qué el amor? Entonces muchos abrirán los ojos y se indignarán porque el amor no tendría que pensarse en términos de utilidad, o con un fin particular. No. El amor para exponerse, para apasionarse, para que sea el mejor de los pretextos para convencerse de algo, no necesariamente de ese alguien a quien se le expresa cariño. El amor como se lo manifestó Gonzalo Arango a Julieta González en la década de 1950 cuando él apenas terminaba su bachillerato y ya empezaba a vislumbrar entre sus confesiones las preguntas y obsesiones que años después marcarían la línea del nadaísmo y su obra literaria.

