Las Cigarras: Resucitar y seguir cantando

Adriana Ángel (izquierda), Carolina Gúzman y Diana Espinosa, cofundadoras de 'Las Cigarras'. / Jose Vargas Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

¿Cómo nació la librería Las Cigarras?

Somos tres amigas que nos conocemos de toda la vida, crecimos juntas y permanecemos hablando. Teníamos en la cabeza en algún momento hacer un proyecto juntas, y cuando ya estaba pasando un poco la pandemia nos reunimos y empezamos a darle forma a esa idea. Las tres tenemos quehaceres muy distintos. Diana Espinosa es rectora de un colegio público, Carolina Guzmán es psicóloga y yo trabajo con libros desde hace muchos años. Queríamos un espacio para reunirnos alrededor de los libros y del café. La idea es que sea, además de una librería café, un espacio de encuentro para la comunidad y el barrio, en donde la gente pueda no solo acercarse a los libros de una manera distinta, muy amigable, sino también establecer conversaciones alrededor de distintos temas y, además, que haya un proceso de formación de libreros.

¿Por qué el nombre?

Por distintas circunstancias de nuestras vidas, habíamos pasado por momentos muy difíciles, y hay una canción que se llama Como la cigarra, que canta Mercedes Sosa, que habla de resucitar y seguir cantando. Es algo muy poético y es el origen de todo, y por eso se llama Las Cigarras, porque hemos resucitado y seguimos cantando a pesar de esas dificultades que hemos vivido y que hemos compartido en esta amistad a través de estos años.

Hablemos sobre su contacto previo con los libros...

Soy la directora de comunicación de la Cámara Colombiana del Libro y desde hace siete años vengo trabajando en comunicación de la Feria del Libro de Bogotá (Filbo), pero el origen de esa afinidad es de cuando tenía 18 años. Fui jefa de sala en la Filbo, y en este año había un pabellón de Francisca Josefa del Castillo, y veía cómo funcionaba la feria, y dije: “En algún momento de mi vida tendré que trabajar en esto”. No me preguntes cómo, pero sentía que tenía que trabajar con los libros. De ahí en adelante como que me empecé a involucrar. He estado en distintas áreas cercanas al libro y tener la librería es como el sueño cumplido, la materialización de todos esos eslabones por los que he transitado.

¿Cuáles son las apuestas editoriales de la librería?

Queríamos una librería la cual es general, tiene un apartado muy importante de literatura infantil y juvenil, y de editoriales independientes. Realmente al inicio era mucho de nuestros gustos literarios, pero este año, escuchando a nuestro público, nuestros vecinos y a la gente que va a la librería, hemos traído muchos más libros. Por ejemplo, novelas de terror, ciencia, poesía, temas esotéricos y de autoayuda, que inicialmente teníamos en el radar. También tenemos una fanzinoteca, donde recibimos fanzines de colectivos que en Bogotá están haciendo un trabajo de autopublicación muy importante y están promoviendo la lectura desde otros escenarios y puntos de vista. Entonces queremos ser también ese centro de escucha de la comunidad para recibir esas nuevas posibilidades de lectura que se están gestando en el sector editorial.

¿Y cuáles eran esos gustos de ustedes tres?

Diana es bióloga y rectora, entonces tiene una afinidad muy cercana con las ciencias naturales, pero también con todo el tema de pedagogía. Carolina tiene una inclinación muy fuerte hacia los libros de psicología y el tema de empoderamiento de las mujeres. A mí me gusta sobretodo la literatura oriental y la novela policíaca. Esto es muy diverso. Las tres somos mamás, entonces, por eso tenemos libros de literatura infantil, pues nuestros hijos se formaron con esos libros. Ha sido una concepción muy familiar de reconocernos y de empezar con un pedacito de nosotras puesta en la librería, que se ha ido construyendo a partir de las necesidades también de la comunidad que se acerca.

