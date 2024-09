Los retos y las bondades de la equitación en Colombia

David Velásquez Cañón, jinete y director de Tierra Alta Ecuestre, contó cómo es el mundo de la equitación en el país. Foto: Cortesía David Velásquez

Cuénteme el origen de su decisión de montar a caballo y tener un centro ecuestre...

Yo monto desde el año 96. Empecé cuando tenía nueve o diez años. La primera parte de mi experiencia con caballos dependía de la disponibilidad que tenía mi mamá para llevarme los fines de semana, pero fui creciendo y aprendí a usar la flota entre semana. Con el paso del tiempo iba de martes a domingo a montar. Inicialmente, uno arranca con caballos de clase, pero hacia el año 2001 me compraron mi primera yegua, y tener caballo propio implica mayor compromiso y disciplina con el entrenamiento, con el caballo, el deporte y la competencia. Siempre tuve muy presente que quería dedicarme a esto, pero sabía que tenía que ser profesional, así que estudié Diseño Industrial, pero una vez terminé la carrera me concentré en los caballos. Monté en Australia, Argentina, Chile y Nueva Zelanda, donde también estudié, pero siempre rondó en mi cabeza tener mi propio sitio y eso se concretó en la pandemia. Nosotros tuvimos permiso de movilidad por sanidad animal. Con ese permiso empecé a buscar la finca y terminamos en Subachoque, porque mi abuelo materno nació aquí. No tenemos herencia de él, pero la sangre terminó llamando. Aquí hay paisajes muy bonitos y además hay cultura de caballos.

¿Cómo se sostiene un centro ecuestre? ¿Qué retos hay?

Se monte o no se monte, produzca o no produzca, un caballo come todos los días. Dependiendo de las exigencias del caballo, se organizan todos los requerimientos, pues no es lo mismo el plan nutricional de un caballo de competencia que uno que tienes para darte una vuelta los fines de semana por la vereda; sin embargo, ambos comen y toman agua. Así el mantenimiento del caballo cueste $5 o $100 millones, tienes un animal que va a comer casi lo mismo. También hay otros gastos extras, como el del herraje, así que mantener un número de caballos al mes y el personal para manejar ese número (tengo 11) implica que, aunque lleves mucho tiempo, tengas que administrar temas como el heno, el concentrado, la viruta y esas cositas se van aprendiendo en el camino.

¿Cómo hay que prepararse para ser jinete en Colombia?

Una persona que se dedique a ser jinete profesional tuvo que empezar desde muy niño. La gran mayoría empezamos en escuelas de equitación o en algún club de equitación. A medida que uno avanza y se afina la habilidad y la dedicación, se empieza a subir de categoría, y eso depende de la edad y la capacidad. Si es por edad, empiezas a saltar preinfantiles, infantiles y juveniles, y conforme avanzas en edad avanzas en altura de salto. Esa es la carrera ideal que debería hacer un jinete, pero hay que aclarar que para cada categoría se necesita un caballo diferente, no hay uno que haga las tres.

¿Cómo se logra tener un caballo propio?

El valor del caballo depende mucho de lo que uno quiera hacer con él. Si uno quiere uno para que su hijo lo monte el fin de semana en la finca, eso tiene un valor, pero si quiere uno para que su hijo practique equitación, empieza a variar. El tema de cuánto puede costar es muy relativo, pero así como hay caballos de $2 millones, hay otros de US$2 millones.

¿Qué beneficios trae practicar equitación?

Lo ideal es tener su propio caballo, pero igual el hecho de estar montado en otro ser vivo que también tiene sus reacciones, sus miedos, que tiene días buenos y malos como uno, le enseña uno a sentir al animal. Aquí hay un lenguaje sin palabras. Hay que aprender a interpretar lo que el caballo te quiere decir y aprender a ver la forma en la que el caballo también interpreta tus acciones y tus ayudas para entender el mensaje que le quieres dar. Pero volviendo a los beneficios, hay ejercicios terapéuticos, ejercicios de autoestima, coaching asistido, equinoterapia, que tiene tres principios básicos: patrón cruzado de movimiento, que el caballo se mueva igual que nosotros; los impulsos nerviosos que el caballo transmite en un hueso llamado cruz y cómo afecta el calor al animal. Y bueno, que no se me olvide mencionar que en coaching asistido se trabaja con la neurona espejo del caballo, que termina mostrando cómo el animal se vuelve un reflejo de uno. Si eres una persona nerviosa, el caballo se mostrará así, pero si estás tranquilo, el caballo lucirá igual.

¿Cómo es el cuidado de un caballo y cómo se garantiza que no sea maltratado?

Aquí en Tierra Alta Ecuestre tratamos de que los caballos tengan vida de caballos. Mientras no se estén montando, los de la escuela están sueltos en un potrero, tienen su pasto, su agua y no se les mete concentrado, porque no lo necesitan. Ahora, los caballos de pesebrera, que son de competencia, tienen una vida un poco diferente: en la mañana tienen su desayuno con concentrado, una hora después los entrenamos, luego se bañan, se les ponen vendas si tienen mayor exigencia; una vez terminamos eso los llevamos a un corral, donde está cada uno en el suyo y ahí se sueltan hasta finalizar la tarde; se les da otra ración de concentrado en el almuerzo y sobre las 4:00 o 5:00 ingresan a la pesebrera y se les pone su manta. La pesebrera la limpiamos y le dejamos una buena cama con aserrín o viruta. Ahí pueden hacer todas sus necesidades. Esto es importante no solo para que no salga sucio al día siguiente, sino para evitar la humedad, pues esta puede generar problemas en los cascos.

¿Cómo define la relación de una persona con su caballo?

La relación del ser humano con el caballo ha existido desde siempre y la humanidad no se habría podido desarrollar sin este animal. Desde arar un cultivo hasta las guerras, ahí ha estado siempre el caballo. Sin decir algo similar a “el perro es el mejor amigo del hombre”, creo que el caballo está ahí, a la mano. Como especie me parece muy noble, son animales muy inteligentes.