María Villegas: “El hilo conductor ha sido la magia”

¿Cómo ha sido el tránsito de la cocina a la hipnoterapia?

Soy autora de libros infantiles, entonces tiendo a moverme mucho en los sueños, en la fantasía y a mirar la vida desde esa perspectiva. Un poco mi recorrido tal vez se podría hilar desde la circulación de la magia. Ha sido una búsqueda de distintas formas de hacer magia con la vida y con uno mismo. Arranqué con la cocina, que me cautivó desde pequeña, porque era poderse enfrentar a unos ingredientes que tú podías transformar y convertirlos en algo delicioso. Más adelante estudié nutrición, y me certifiqué como coach de salud y bienestar. Y empecé a pensar cómo podría usar la comida como herramienta de sanación, que para mí es otra manera de hacer magia. Después la vida me puso a prueba y me mandó un par de enfermedades del tracto digestivo supuestamente incurables. No podía comer, lo que me hizo reflexionar en qué me puede curar cuando la comida no puede ser la medicina. Eso me llevó al siguiente recorrido, que fue el de la manifestación emocional. Comencé a hacer entrenamientos de medicina china, terapia de sanación con sonido a través del gong, a hacer prácticas muy profundas de meditación e introducir técnicas de liberación emocional. Y llegué a la hipnosis, que me hizo entender el poder que tenemos dentro de nosotros a través de nuestra mente. Esa fue la máxima ficha del engranaje que me hizo sanar. Me certifiqué en distintos tipos de hipnosis. Mi recorrido fue de abajo arriba: primero el estómago, luego el corazón y después la mente.

¿Para usted qué es la magia?

El concepto va ligado a esa premisa de que todo es posible. Es dejar ese lienzo abierto a la posibilidad de que las cosas se den y es conectar con esa capacidad. Magia dentro de uno mismo es usar los recursos que tenemos para potencializarlos y llevarlos a otro nivel. Desde el punto de vista energético y cuántico, es entender que nosotros somos como varitas mágicas todos los seres humanos y, a través de nuestra mente, intención y emociones, podemos crear nuestra propia realidad.

¿Cómo se aterrizan estos conceptos en su libro “Vuelta alto”?

En Vuela alto doy cuenta de todo ese recorrido que he tenido, no solo en mi vida personal, sino de las enseñanzas que me han dado mis pacientes, que han sido los mayores que he tenido. Gracias a ellos descubrí una causa raíz, encontré que todas las personas de alguna u otra manera tenemos algo en nuestra autoestima, hay algo que está pasando en ese amor propio, en esa autovaloración, y en ese proceso de encontrar nuestra propia verdad es donde está la verdadera magia. La premisa del libro básicamente es que si te conviertes en tu propio mejor amigo, empiezas a experimentar dentro de ti un nivel de plenitud y de paz interior que te lleva a tomar las mejores decisiones y a navegar la vida de una manera más fluida.

¿Por qué la elección de hacer un libro que le hable directamente al lector?

Vuela alto es un libro juguetón, porque se trata de que la gente sea auténtica, de que encuentre su propia verdad, su propia voz. Ese libro es muy yo, es mi voz, es como les hablo a las personas. Es muy juguetón también porque he sido autora de libros infantiles toda la vida, siempre dándoles un mensaje positivo.

