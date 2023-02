La autosubversión de Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria fue ministro de Salud en el gobierno Santos y ahora, en el gobierno Petro, es ministro de Educación. / Alejandro Gómez Foto: Alejandro GomezAlejandro Gomez

“No creo en el destino. Las cosas simplemente pasan. Mi vida pudo haber sido otra, pero de todas las vidas que habría podido vivir, he vivido esta, imposible de prever hacia delante y susceptible de ser narrada hacia atrás”. Estas palabras, alojadas en “Hoy es siempre todavía”, es una de las tantas sentencias que Alejandro Gaviria defiende con el paso del tiempo.

Una vida susceptible de narrar hacia atrás, porque como varias veces lo ha dicho por medio de Fernando Vallejo: “La felicidad solo existe en la nostalgia”, porque desandar siempre los caminos que ya hemos atravesado es uno de los artilugios para no cometer el peor de nuestros errores: traicionarnos a nosotros mismos. Y volver a los recuerdos, sean estos dichosos o amargos, no es anclarse al pasado, no implica negar la ilusión del porvenir, es querer encontrar las razones de las personas que somos en el presente. Y esa intención del actual ministro de Educación puede entenderse con estas palabras de Hannah Arendt sobre el concepto de comprender la historia, ya sea de la política o la esfera individual: “La comprensión (understanding), diferenciada de la información correcta y del conocimiento científico, es un proceso complicado que nunca produce resultados inequívocos. Es una actividad sin final, en constante cambio y variación, por medio de la cual aceptamos la realidad y nos reconciliamos con ella, esto es, intentamos sentirnos a gusto en el mundo”.