¿Por qué varias de sus novelas incluyen personajes de libros anteriores, en este caso, por qué incluir personajes de “Será larga la noche”?

Hay dos cosas: la primera, en la intención de esta novela y la anterior está la idea de hacer una especie de trilogía de novelas negras que sean retratos de la Colombia de estos años, posterior al proceso de paz. Una parte tiene que ver con un formato clásico de personajes y hacer con ellos toda la serie. Yo no soy un autor de novela negra tradicional, pero sí utilizo ese esquema en algunos libros, y como vengo de otro género, sí me interesa que sean libros literarios y reflexivos, que muestren dimensiones de la vida y de la condición humana especiales, no es solamente un argumento policial.