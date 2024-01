Pankaj Mishra: una nueva mirada a Occidente

Pankaj Mishra estuvo en Cartagena como uno de los invitados al Hay Festival. Allí presentó su novela "Corre a esconderte". Foto: Victor Ogliastri - C&C Radio Emisora Caro & Cuervo

A Pankaj Mishra lo señalan como un autor “provocador”. Se estrenó como novelista hace más de 20 años con Los románticos, pero su nombre adquirió mayor reconocimiento en la última década con los ensayos en los que no solo es crítico con Oriente y su tierra natal, India, sino también con los problemas de Occidente, con lo que ha podido ver como testigo de un tiempo de odios, o de una edad de la ira, para parafrasear el nombre de uno de sus libros.

Precisamente en La edad de la ira, Mishra explica en parte de dónde proviene la inquietud o malestar con las dinámicas del mundo contemporáneo. “Yo me crié en zonas semirrurales de la India, con padres cuya sensibilidad parece haber estado decisivamente configurada por su formación en un mundo premoderno de mitos, religión y costumbre. Yo, por mi propio conocimiento de estas vidas, doy fe de las fracturas en experiencia vivida y continuidad histórica, las desorientaciones emocionales y psicológicas, y la abrasión de nervios y sensibilidad que tan arduo han hecho el paso a la modernidad para la mayoría de la gente. Me consta también que sus identidades, si bien reflejan ostensiblemente condiciones sociales y herencias culturales específicas, con frecuencia los superan, y distan de ser coherentes consigo mismas”, escribió el autor indio.

Con el paso de los años, los estudios poscoloniales han ido ganando espacio en la academia y en las humanidades. Pensar por sí mismo no es una idea que nos separe de Occidente, ya está inventada, pero esto se ha convertido en un imperativo para los pensadores que no nacieron y crecieron en Europa. Mishra, que nació en India en 1969, hace parte de esa serie de intelectuales de las últimas décadas que se ha puesto en la tarea de repensar su territorio, pero también de las influencias y las lógicas de las grandes potencias.

Temptations of the West: How to Be Modern in India, Pakistan, Tibet and Beyond (Farrar, Straus and Giroux, 2006), De las ruinas de los imperios (Galaxia Gutenberg, 2014), La edad de la ira (Galaxia Gutenberg, 2017) y Fanáticos insulsos. Liberales, raza e imperio (2020) son los libros de ensayos que posicionaron a Mishra como uno de los pensadores más importantes de los últimos años. Un compromiso político y una mirada crítica que parte de lo poscolonial atraviesan sus análisis, pero también sus novelas, eso también se puede ver en Corre a esconderte, la novela con la que regresó a este género en el último año y en el que la migración y el choque de quienes se ven obligados a partir de sus países para encontrar un nuevo destino en esos grandes paraísos prometidos de Occidente hacen parte del argumento de la historia de tres amigos indios.

Mishra, que ha publicado en medios como The New Yorker, The New York Review of Books, The Guardian, entre otros, ha dejado en claro que “La India tenía que aportar algo nuevo al mundo, algo nuevo a la geopolítica, a la economía, al mundo cultural e intelectual. Y lo que hemos visto los últimos años es que la India se ha convertido en una copia imperfecta y triste de Occidente. […] Ha dado la espalda a Gandhi, a Nehru, a sus ideas fundacionales. Y esta ha sido la tragedia de muchos países poscoloniales que comenzaron con grandes esperanzas y expectativas”. Esto último lo dijo en un conversatorio con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Quizá más que la migración, el tema que de fondo le inquieta a Mishra es el desarraigo. En una entrevista para El País, el autor indio aseguró que “el desarraigo es la experiencia humana fundamental de los últimos 200 años. (…) Te alejas de tus raíces y pasas a ser un desarraigado para siempre. No quedan lugares en el mundo donde puedas echar el ancla. Eso es lo que ha ocurrido con mucha de esta gente, cientos de millones de ellos que ya no tienen un lugar al que volver aunque quieran. Los lugares donde crecieron o se criaron han sido transformados radicalmente. Se han condenado a ser eternos sinhogar, al abrazar este proyecto de individualización, modernización y prosperidad”.

“Aunque mis primeras lecturas fueron literatura y filosofía clásicas de la India, y nunca deja de admirarme el sutil análisis de la experiencia humana que hace el budismo, mi formación intelectual es en gran medida europea y norteamericana”, dice Mishra en La edad de la ira. Conocer la cultura europea y reconocer la influencia de esta -que sería imposible de negar en general incluso en los estudios poscoloniales-, le ha permitido a Mishra poder criticar desde adentro ese mundo hegemónico que ha estudiado en las últimas décadas. El brexit y guerras como la de Ucrania y Rusia son temas que atravesaron precisamente este libro en el que revisa cómo emociones tan triviales como el odio o la ira marcan las decisiones y el rumbo del mundo actual.

Mishra no deja de cuestionar los lugares en lo que vive. Lo hizo con India en sus primeros años, no dejará de hacerlo, es su país, pero tampoco ha dejado de señalar, por ejemplo, a Reino Unido, lugar en el que reside hace años. En la entrevista a El País ya señalada, el autor indio asegura que: “El Reino Unido es el país de Europa que más se ha engañado a sí mismo ideológicamente. Prácticamente todos los países del continente han saldado cuentas con su pasado. El caso más extremo sería el de Alemania, con la seria lección moral aprendida: Nunca Jamás. Italia quizá no sea tan clara sobre Mussolini o lo que representó, pero sigue habiendo un estigma asociado al fascismo. También España tiene un gran número de personas que recelan del pasado franquista. En el Reino Unido, sin embargo, el imperialismo se sigue contemplando como una fuerza benigna. Y mientras, en el resto del mundo —mucho del cual vivió bajo su dominio— rechaza completamente esa percepción. Por eso los británicos siguen autoalimentándose con estas fantasías patéticas del Brexit o de la Gran Bretaña Global”.

Una especie de angustia por los desfavorecidos, por el individualismo exacerbado y la renuncia a pensarnos en comunidad o en colectivo son algunos de los puntos que Mishra analiza en sus ensayos y en sus columnas. El crecimiento de estos fenómenos y de una política que parece no ser consciente de los monstruos que despierta. “Cada vez está más claro que las elites políticas de Occidente, incapaces de abandonar su adicción a trazar líneas en la arena, cambiar regímenes y reconvertir costumbres autóctonas, no parecen saber ni lo que están haciendo ni lo que están gestando”.

La modernidad y sus tentáculos en lo político, social y económico es también otro punto que Mishra no deja de revisar y de tener en cuenta en sus preguntas y sus ensayos. “Dedicar una atención más rigurosa a las creencias, mentalidades y perspectivas nos libera de categorías ideológicas y a menudo moralizantes; revela comunes aspiraciones, esperanzas, resquemores y miedos entre izquierda y derecha, Occidente y Oriente, y entre «ismos» en apariencia contrarios”.

A Mishra lo descubrí hace poco. Esta semblanza es apenas un repaso por algunas ideas expresadas en sus últimos libros y entrevistas. Descubrir este tipo de autores es seguir abriendo un espectro, es encontrar otras ideas y narrativas del mundo y sobre el mundo. Así como yo, espero que ustedes también logren abrir la puerta para leerlo.

