Sin WhatsApp y sin Instagram: 15 días de desconexión artística en la Antártida

No importó mucho que su interlocutor no hubiese estado ni siquiera cerca de salir del espacio exterior. “Lo más parecido a la Antártida es la Luna”, le dijeron al artista plástico Santiago Vélez cuando un conocido se enteró que durante 15 días iba a estar en el continente blanco. “Si no es como la Luna, al menos no es de este planeta”, matizó el amigo de Vélez.

No se quedó corto. En una primera entrega de este tema contamos la razón por la que Vélez, en compañía de una legión de científicos, entre ellos, oceanógrafos, glaciólogos, geólogos, físicos e ingenieros, llegaron hasta la Antártida para abordar, desde el punto de vista artístico, la importancia de ese rincón de la Tierra que es tan hostil, como hermoso, como inexplorado como complejo.