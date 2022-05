Todos somos viajeros

Viajeros no son aquellos que con orgullo enumeran cuántos países han visitado, son quienes se construyen en el camino. Foto: Unsplash

Las siluetas humanas se veían pequeñas, borrosas incluso. El efecto visual se debía a la distancia, pero también al hecho de que la sal marina había removido mis lentes de contacto. Sentada en una tabla, me esforzaba para que las olas no me arrastraran hacia las siluetas. En realidad, no importaba que no pudiera distinguir bien los detalles de lo que sucedía en la playa, porque los protagonistas eran los colores, que lo invadían todo. Ese naranja encendido, que se entrelazaba con diferentes tonos de rojo y rosado. Miré hacia arriba, a esa paleta de colores cálidos e inalcanzables. “Qué lejos estoy”, pensé. No me refería a la orilla ni a mi casa, a mil kilómetros de distancia. Estaba muy lejos de mí misma, de la versión que veía en el espejo todos los días, de la piel en la que me sentía completamente cómoda. El corazón me latía más rápido, a los brazos y las piernas los atravesaban choques de electricidad. Una ola. Utilizar la energía recién descubierta para nadar y alcanzarla. Agarrarla. Tratar de pararse sobre la tabla. Fallar y estrellarse con la superficie. Nadar hacia arriba buscando aire. Abrir los ojos y volver a observar aquellos colores brillantes. El golpe del viaje.

