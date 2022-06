Truman Capote y Perry Smith: cómo el afecto moldeó ‘A sangre fría’

Truman Capote, el escritor estadounidense, publicó 'A sangre fría' en 1965.

Truman Capote es uno de los padres de la literatura de no ficción en Estados Unidos. Y ese cargo se lo otorgó su obra A sangre fría, en la que narra el asesinato de los cuatro miembros de la familia Clutter, en Kansas. Y quizás la pieza de Capote tiene otro ingrediente de no ficción: refleja muchos de sus propios sentimientos y pensamientos hacia la historia. Y esto es especialmente evidente en los personajes de Richard Hickock y Perry Smith, los asesinos. A sangre fría evidencia la simpatía del escritor hacia Perry y su antipatía hacia Dick, a pesar de que ambos son declarados igualmente culpables del crimen. En la novela, se puede percibir a Perry casi como una víctima de su propio pasado, una persona con una enfermedad mental que no mataba por ser malvado. En cambio, se puede concebir a Dick como un villano, un criminal sanguinario, al que poco le afectan las emociones. Desde una lectura personal, se podría evidenciar que Capote, seguramente de manera inconsciente, justifica las acciones de Perry y no las de Dick y, así, logra que el lector sienta compasión por el primero y odio hacia el segundo. Esta justificación y persuasión se debe a la relación personal que desarrollaron Perry y Capote mientras el escritor investigaba la historia. Esto salta a la vista en los tonos y descripciones de los personajes, en sus diálogos y en la comparación que hace de ambos.

