Ty Cobb: La leyenda del villano del béisbol (II)

El asesinato de su padre marcó a Ty Cobb mucho más allá del dolor, y por supuesto, del odio hacia su madre, quien le había disparado y a quien juzgaron como culpable involuntaria en 1906. Lo marcó en su ser, en su desprecio por la humanidad, que bien podría llamarse asco. Por cualquier nimiedad muy humana, una mujer que además era su propia madre, había matado al único ser humano que le había importado en su vida, y el único a quien había admirado. Un error, mil rumores, falsas informaciones mezcladas con verdades, miedo, pasión, unas cuantas gotas de “amor”, venganzas ocultas, vanidades. En el pueblo de Royston, la noticia del asesinato de William Herschel Cobb fue una explosión que diseminó sus consecuencias hacia todos lados por años y años, pero tal vez quien más la padeció fue Ty Cobb, que apenas comenzaba con su carrera de beisbolista.

Si el mundo era un infierno habitado por almas atormentadas y demonios, como lo había escrito Arthur Shopenhauer más de medio siglo atrás, él decidió ser un demonio, precisamente para no ser un alma atormentada. Si su padre ya no lo podría ver en un campo de béisbol, él se encargaría de hacerles entender a sus rivales y compañeros, a los aficionados y a los periodistas, a los directivos y a los managers y a todo los seres humanos de la tierra que lo tenía permitido todo. No había dios, no había bien, no había mal. Él sería, sucesiva y alternativamente, dios y bien y mal. Sus victorias serían sus grandes venganzas contra la humanidad. Contra su madre, Amanda Chitwood Cobb, por supuesto, contra los jueces que la habían perdonado, contra los abogados que la habían ayudado, contra sus hermanos, que la habían defendido y la amaban, y en fin.