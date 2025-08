Patricia Ariza: “Aprendí que el género también existe en el arte”

Patricia Ariza fue ministra de Cultura entre agosto de 2022 y febrero de 2023. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hablemos sobre el Festival de Mujeres en Escena por la Paz...

Fue el primer festival que se hizo de mujeres en América Latina. En ese momento no existía el Ministerio, y desde Colcultura me encargaron hacer un listado de los directores y dramaturgos. El 98 % eran hombres. Ahí tomé la decisión de hacer un festival de mujeres. Por eso tiene 34 años, y para esta edición vamos con 50 obras en 55 funciones. No solamente es teatro, también hay danza, performance, cuentería y lecturas dramáticas. Hay 40 grupos nacionales, seis grupos internacionales y no es un festival vitrina, es un festival de encuentro. Tuvimos inconvenientes al principio, porque nadie nos quiso apoyar porque decían que el arte no tenía género. Hoy en día ya este es un festival muy reconocido en el mundo y en Colombia, aunque todavía a nivel de los presupuestos estatales es muy marginal.

¿Cómo han realizado la selección de compañías y obras que se presentan?

Algunas veces hemos hecho convocatoria abierta. Este año lo hicimos por selección, realizamos un estudio de las obras que estaban en repertorio, porque siempre nos interesa invitar a nuevas dramaturgas. De acuerdo con el presupuesto que teníamos, pudimos invitar 50 obras, que eso es una cantidad muy importante. Algunos entran por selección natural, porque son grupos de mujeres que se han mantenido, que tienen una perspectiva de género en sus obras, pero también invitamos nuevas obras, así como obras de las regiones.

¿En este momento qué es lo que más le llama la atención de hacer teatro?

Cambiar el mundo. Hacemos un teatro para cambiar el mundo. El arte llega a otros terrenos diferentes a donde llega la racionalidad filosófica o la racionalidad política. El arte llega a los afectos, a los sentimientos. Nosotros queremos trabajar en la cultura de paz para ayudar a cambiar el imaginario de los colombianos y colombianas, porque estamos todos muy alienados con tantos años de guerra y de violencia. No hacemos esto solamente por hacer teatro, que ya sería una causa demasiado noble e importante. Lo hacemos también porque el teatro de verdad transforma la realidad y el imaginario. Es difícil convencer a las instituciones y a la política de esto, porque siempre se ve el arte como una cosa menor, de lo que se puede prescindir, y no es así.

¿El teatro cambió su vida?

Fue como descubrir el mundo. Hacer teatro es ponerse en los pies del otro y de la otra, porque cuando tú haces personajes tienes que meterte en el papel de alguien malvado o de una esclava o de una mujer sumisa. Los actores conocemos el mundo porque nos ponemos en los zapatos de los otros. Ese es nuestro trabajo, y mostrarle a la sociedad los problemas que tiene, pero desde otro punto de vista. El arte trabaja sobre lo singular, sobre un personaje, sobre una situación. Por eso es tan importante, y hay que defenderlo. El teatro es un ejercicio de libertad.

¿Se puede vivir del teatro?

Es muy complicado. Los que estamos en esto es por dedicación, pues no vivimos del teatro, vivimos para el teatro, que es diferente. También tenemos otro tiempo, por ejemplo en La Candelaria, que es un grupo emblemático, por la tarde nos dedicamos al rebusque. Cada uno consigue cómo vivir, porque del teatro no se logra. Quizá haciendo teatro comercial, y, aunque respetamos a los colegas que lo hacen, ese no es nuestro oficio.

Cuénteme cómo es el trabajo en La Candelaria

Somos un grupo con una pasión impresionante, porque somos actores y actrices orgánicos. Barremos la sala, construimos las escenografías, nos encargamos de movilizar al público... En ese sentido somos orgánicos, como decía Gramsci. A la hora que llegues a La Candelaria, estamos escribiendo o dirigiendo, o abriendo el escenario.

¿Qué ha aprendido en los 34 años que lleva al frente del festival?

He aprendido que el género también existe en el arte, por ejemplo. No es lo mismo escribir para un hombre que escribir para una mujer. No quiero decir con eso que lo de nosotras sea mejor, porque no es una competencia. El teatro de las mujeres se ocupa de combinar lo ético y político con las cosas mínimas y los momentos más sensibles de la vida. En general, el teatro a veces es muy épico, se ocupa de las guerras y de los grandes conflictos que son importantísimos, pero no porque sean grandes. Se vuelven importantes cuando los relacionas también con lo pequeño, con lo que le pasa a una mujer, con lo que le pasa a la gente pobre, con lo que le pasa al vecino.