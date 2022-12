Una imagen necesaria

La escritora, guionista, editora y traductora Beatriz Caballero, junto a su hermano, el artista Luis Caballero. Foto: Ignacio Gómez

Su tía abuela, Margarita Holguín y Caro, fue pintora; su hermana María del Carmen estudió historia del arte en Italia; su hermano Antonio fue caricaturista y crítico de arte; su hermano Luis fue uno de los pintores más notables que tuvo la plástica colombiana en el siglo XX; usted ha escrito sobre arte y custodia el legado de su hermano Luis. ¿Hasta dónde puede rastrearse en su familia el interés por el arte y se sabe cómo nació esa fascinación?

Creo que está bien encaminado. Con Margarita Holguín y Caro comienza todo. Una mujer que se dedicara al arte, a pintar, a finales del siglo XIX era inusual, pero pudo hacerlo porque era rica y soltera. Fue alumna de Andrés de Santa María en Bélgica. Andrés de Santa María fue el pintor que trajo el impresionismo a Colombia y de él recibió una gran influencia. Está considerada como una de las primeras mujeres artistas del país y se valora su pintura. También copiaba obras de Velásquez, por ejemplo, pero lo que más hizo fueron paisajes; muchos paisajes de Bélgica y de París, pues vivió allá durante la guerra. Y luego acá pintó y tuvo retratos que yo veía en la casa de mi abuela (su cuñada); era hermana de mi abuelo Jaime Holguín. Ella vivió en Santamaría –nunca he sabido si el nombre se le dio a la calle por su maestro–. Hizo construir una capilla, la de Santamaría de los Ángeles, y una escuela para niñas abajo en la carrera novena. Era una casa enorme, después apareció la casa de mi abuela y luego las de los hijos. De resto eran potreros. Todos los primos íbamos a su casa y le hacíamos pilatunas; nos robábamos los dulces de almíbar, hacíamos coplas, éramos crueles: tocábamos el piano durísimo y la pobre sufría con eso. Luis, en cambio, la acompañaba a pintar y le ayudaba a mezclar los colores en la paleta porque ella ya no veía, estaba absolutamente ciega. Él cuenta en el libro Me tocó ser así –una larga entrevista que le hace José Hernández– que una de las impresiones más fuertes de su vida fue “ver pintar paisajes a mi tía absolutamente ciega”. Esa capilla que ella hizo –para llegar a Luis– tiene unos frescos que había hecho Mamalita (que así la llamaban), y en cierto momento había que repintarlos o restaurarlos y Mamalita ya tenía ochenta años y Luis unos dieciséis, entonces él fue quien los retocó.