William Faulkner: El escritor de las mil miradas

William Faulkner nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany, Mississippi. Escribió sobre las culpas, los miedos, los secretos y las agonías a las que se enfrenta el ser humano. No creía en las victorias. En cambio, sí celebraba sus propias derrotas y las de sus amigos. Reflexionaba y se aferraba a ellas. Creó personajes inolvidables no para ser mejor que sus contemporáneos sino para tratar de encontrarse a sí mismo.