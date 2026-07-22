“La tentación de pensar”, un acercamiento a la filosofía

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El filósofo Roberto Palacio, junto con la Librería Lerner, presentó el curso de cinco sesiones, “La tentación de pensar” (Introducción al pensamiento filosófico),en el que se propone una lista de lecturas para crear un panorama estructurado de la filosofía.

“La filosofía es una forma de embellecer la existencia a través del examen de las ideas que conforman el sustrato más básico de nuestras vidas. Vivimos inmersos en conceptos, nociones con las cuales comprendemos el mundo, nos hacemos preguntas, adoptamos creencias o simplemente interactuamos a un nivel práctico, así estemos conscientes de ellos o no. Sucede que a menudo estos conceptos se vuelven problemáticos y nos empezamos a preguntar por ellos. Allí comienza la filosofía a ser algo más que un accesorio”, escribió Palacio en la presentación del seminario.

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Este curso, pensado para quienes desean iniciarse en la disciplina filosófica, recorrerá la historia de las ideas a través de autores como Platón, Nietzsche, Wittgenstein y los existencialistas.

El seminario se realizará de manera virtual los jueves desde el 23 de julio hasta el 20 de agosto, entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. “En este seminario virtual de introducción al pensamiento filosófico diseñado para legos en la materia, no sólo nos adentraremos en algunos de los textos más importantes de la tradición filosófica, sino que construiremos una estructura para poder avanzar por cuenta propia”, finalizó.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página de la Librería Lerner.

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