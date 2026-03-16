La Tierra y el hombre como centro del universo

Pedro Apiano, “Libro de la cosmographia”, figura de la división de las esferas (1575). Foto: Edward Grant-Wikicommons

La imagen del cosmos de Pedro Apiano (1495-1552) tiene una larga historia que se remonta a la obra de Aristóteles (384-322 a. de C), quien en su “Física” y “Sobre el cielo” construyó un modelo del universo cuya aceptación se mantuvo sin mayores modificaciones por casi dos milenios, hasta el triunfo del sistema copernicano defendido por personajes como Johannes Kepler y Galileo Galilei en el siglo XVII.

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