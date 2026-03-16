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La Tierra y el hombre como centro del universo

En el siglo IV antes de Cristo, con las grandes tradiciones filosóficas griegas de Platón y Aristóteles, se consolidó una idea del cosmos con la Tierra y el hombre en el centro. Todavía hoy, 25 siglos más tarde, nos cuesta escapar del obstinado antropocentrismo de la tradición occidental.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
16 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Pedro Apiano, “Libro de la cosmographia”, figura de la división de las esferas (1575).
Pedro Apiano, “Libro de la cosmographia”, figura de la división de las esferas (1575).
Foto: Edward Grant-Wikicommons

La imagen del cosmos de Pedro Apiano (1495-1552) tiene una larga historia que se remonta a la obra de Aristóteles (384-322 a. de C), quien en su “Física” y “Sobre el cielo” construyó un modelo del universo cuya aceptación se mantuvo sin mayores modificaciones por casi dos milenios, hasta el triunfo del sistema copernicano defendido por personajes como Johannes Kepler y Galileo Galilei en el siglo XVII.

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Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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