La totalidad de la Tierra en un solo libro (El teatro de la historia)

Frontispicio del “Theatrum Orbis Terrarum”, de Abraham Ortelius (1570). Foto: Wikicommons

A lo largo del siglo XVI, en pleno auge de la exploración global y con múltiples imprentas modernas en funcionamiento, la imagen del mundo que tenían los cristianos se deshizo rápidamente y fue sustituida por una nueva realidad que para una generación anterior habría sido inimaginable.

En 1535, Martín Lutero dio a conocer su famosa Biblia en alemán y junto con Juan Calvino difundieron sus críticas a la Iglesia católica, creando las bases para una renovada doctrina cristiana que se separó de Roma. El mismo año, Gonzalo Fernández de Oviedo hizo...