El Magazín Cultural
La totalidad de la Tierra en un solo libro (El teatro de la historia)

Los primeros atlas del mundo entero, como “El teatro del mundo”, de Abraham Ortelius, fueron bellas obras de arte, la expresión de un sofisticado conocimiento geográfico y una fehaciente expresión de poder imperial.

Mauricio Nieto Olarte
22 de octubre de 2025 - 12:22 a. m.
Frontispicio del “Theatrum Orbis Terrarum”, de Abraham Ortelius (1570).
Foto: Wikicommons

A lo largo del siglo XVI, en pleno auge de la exploración global y con múltiples imprentas modernas en funcionamiento, la imagen del mundo que tenían los cristianos se deshizo rápidamente y fue sustituida por una nueva realidad que para una generación anterior habría sido inimaginable.

En 1535, Martín Lutero dio a conocer su famosa Biblia en alemán y junto con Juan Calvino difundieron sus críticas a la Iglesia católica, creando las bases para una renovada doctrina cristiana que se separó de Roma. El mismo año, Gonzalo Fernández de Oviedo hizo...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
Conoce más

