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La tragedia del poder en “Todos los hombres del rey” (La novela y el mundo)

En esta novela de Robert Penn Warren, ganadora del premio Pulitzer en 1947, se reflexiona sobre lo bueno y lo malo de ostentar el poder. Aquí, el idealismo se enfrenta inevitablemente a las tretas de la manipulación política aparentemente necesaria para mantener el orden.

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Mónica Acebedo
21 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Robert Penn Warren fue poeta, crítico, dramaturgo, profesor de literatura y director de la revista literaria “Southern Review”.
Robert Penn Warren fue poeta, crítico, dramaturgo, profesor de literatura y director de la revista literaria “Southern Review”.
Foto: Oscar White-Wikimedia

“Si eres idealista, no importa lo que hagas ni lo que ocurra a tu alrededor, porque se trata de cosas que no existen”.

Uno de los libros más controversiales de la literatura norteamericana del siglo XX es “Todos los hombres del rey” (“All the King’s Men”), del norteamericano, Robert Penn Warren (1905-1989), publicado en 1946 y ganador del premio Pulitzer en 1947. Se trata de una novela que refleja con precisión la política, la corrupción, la historia del estado de Luisiana y del sur estadounidense. Pero sobre todo, se centra en la...

Por Mónica Acebedo

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