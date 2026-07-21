La tragedia del poder en “Todos los hombres del rey” (La novela y el mundo)

Robert Penn Warren fue poeta, crítico, dramaturgo, profesor de literatura y director de la revista literaria “Southern Review”. Foto: Oscar White-Wikimedia

“Si eres idealista, no importa lo que hagas ni lo que ocurra a tu alrededor, porque se trata de cosas que no existen”.

Uno de los libros más controversiales de la literatura norteamericana del siglo XX es “Todos los hombres del rey” (“All the King’s Men”), del norteamericano, Robert Penn Warren (1905-1989), publicado en 1946 y ganador del premio Pulitzer en 1947. Se trata de una novela que refleja con precisión la política, la corrupción, la historia del estado de Luisiana y del sur estadounidense. Pero sobre todo, se centra en la...