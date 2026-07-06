“La verdad no se puede encontrar hoy en día”: Claudia Piñeiro sobre ‘La muerte ajena’

Claudia Piñeiro es escritora, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos. Foto: Laura Morales Vargas

Usted ya cuenta con una amplia experiencia como guionista, novelista y dramaturga, pero regresemos al origen de todo. ¿De dónde nació su impulso por la escritura?

Diría que, para quienes escribimos, hay distintos impulsos. Tengo muchos amigos que dicen: “Yo empecé a escribir a partir de este libro”. Pero también hay un impulso vital que tiene que ver con vivir a través de la palabra escrita. Yo desde muy temprana edad sentí esa necesidad. Claro, eso me obligaba a leer para poder hacerlo bien, porque si uno no lee, no puede escribir bien. Hay algunos libros que me marcaron mucho en ese sentido. Ya teniendo esa pulsión, cuando los leí pensé: “Esto tiene algo que ver con lo que a mí me gustaría hacer con...