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“La verdad no se puede encontrar hoy en día”: Claudia Piñeiro sobre ‘La muerte ajena’

En “La muerte ajena”, la más reciente novela de Claudia Piñeiro, tres perspectivas de la historia de una joven que cae de un quinto piso se encuentran. Aquí, la escritora argentina habló sobre el proceso de escribir una ficción donde la verdad es difusa y el lector no sabe en quién confiar.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
06 de julio de 2026 - 10:19 p. m.
Claudia Piñeiro es escritora, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos.
Claudia Piñeiro es escritora, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos.
Foto: Laura Morales Vargas

Usted ya cuenta con una amplia experiencia como guionista, novelista y dramaturga, pero regresemos al origen de todo. ¿De dónde nació su impulso por la escritura?

Diría que, para quienes escribimos, hay distintos impulsos. Tengo muchos amigos que dicen: “Yo empecé a escribir a partir de este libro”. Pero también hay un impulso vital que tiene que ver con vivir a través de la palabra escrita. Yo desde muy temprana edad sentí esa necesidad. Claro, eso me obligaba a leer para poder hacerlo bien, porque si uno no lee, no puede escribir bien. Hay algunos libros que me marcaron mucho en ese sentido. Ya teniendo esa pulsión, cuando los leí pensé: “Esto tiene algo que ver con lo que a mí me gustaría hacer con...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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