El Magazín Cultural
La vida de un gran pecador de Dostoievski (Obras inconclusas IX)

En 1869, Fédor Dotoievski le comentó al poeta Apollon Maikov que pensaba escribir en una novela que se titularía “Vida de un gran pecador” todo lo que pensaba y sentía, todo lo que debía haber hecho y lo que podría hacer. “Por favor no se lo cuentes a nadie —le pidió encarecidamente a Maikov—, pero para mí esto es lo más importante: escribir esta última novela, aunque muera en el intento, y así sacarlo todo”.

Fernando Araújo Vélez
15 de noviembre de 2025 - 12:41 a. m.
Retrato de Fiódor Dostoyevski (que nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881), obra de Vasili Perov.
Foto: Archivo

Algunos meses después de que el zar, Alejandro II, hubiera emitido un decreto por el que indultaba a algunos exiliados en Siberia, entre ellos a Fédor Dostoievski, sentenciado primero a muerte, y luego a cinco años de trabajos forzados por “conspiración”, Rusia comenzaba a vivir la ilusión de que el gobierno emitiera y ejecutara una ley de emancipación de los siervos. Corrían los últimos meses de los años 50 del siglo XIX. “El terrateniente y el campesino se reconciliarían sobre principios rusocristianos. Dostoievski comparó el decreto con la...

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
