La vida de un gran pecador de Dostoievski (Obras inconclusas IX)

Retrato de Fiódor Dostoyevski (que nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881), obra de Vasili Perov.
Algunos meses después de que el zar, Alejandro II, hubiera emitido un decreto por el que indultaba a algunos exiliados en Siberia, entre ellos a Fédor Dostoievski, sentenciado primero a muerte, y luego a cinco años de trabajos forzados por “conspiración”, Rusia comenzaba a vivir la ilusión de que el gobierno emitiera y ejecutara una ley de emancipación de los siervos. Corrían los últimos meses de los años 50 del siglo XIX. “El terrateniente y el campesino se reconciliarían sobre principios rusocristianos. Dostoievski comparó el decreto con la...
