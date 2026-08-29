La vida erótica de los filósofos

Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Una cierta incapacidad para los asuntos de la vida, una torpeza con el entorno aunada a menudo a la genialidad, parecen haber acompañado a los filósofos desde el nacimiento de la actividad hace más de 2600 años. Se cuenta que Tales de Mileto, el primer filósofo del cual se tenga noticia, despertó las risas de una muchacha tracia al caer en un hueco por ir observando las estrellas. Esa torpeza ha permeado las vidas eróticas y las relaciones de los filósofos, porque ya podrá uno imaginar que luego de caer en un hueco por ir midiendo las...