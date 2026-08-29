Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La vida erótica de los filósofos

Un área de la vida de los filósofos que elude la narrativa es el amor. A través de múltiples ejemplos, se exploran los acercamientos que varios filósofos tuvieron a las relaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Roberto Palacio
Roberto Palacio
29 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Archivo Particular

Una cierta incapacidad para los asuntos de la vida, una torpeza con el entorno aunada a menudo a la genialidad, parecen haber acompañado a los filósofos desde el nacimiento de la actividad hace más de 2600 años. Se cuenta que Tales de Mileto, el primer filósofo del cual se tenga noticia, despertó las risas de una muchacha tracia al caer en un hueco por ir observando las estrellas. Esa torpeza ha permeado las vidas eróticas y las relaciones de los filósofos, porque ya podrá uno imaginar que luego de caer en un hueco por ir midiendo las...

Roberto Palacio

Por Roberto Palacio

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Literatura

Filosofía

Filósofos

Nietzche

Rousseau

Sócrates

Diógenes

 

Carlosé Mejía(19865)Hace 1 hora
De ninguna manera creo que la incapacidad para las relaciones sea la nota característica de la vida íntima de los filósofos. Puede ser que algunos tengan problemas pero otros no. La generalización no aporta.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 1 hora
¡Tremenda reflexión!
Tulio Claudio (70717)Hace 3 horas
Roberto Palacio, el palacio del amor de los filósofos
Javier Duque Daza(18622)Hace 3 horas
Una de las características de esta columna es que busca casos selectivos especiales para demostrar su enunciado. Hay muchos otros casos de filósofos que contradicen lo propuesto. Como anécdotas están bien (algunas son clichés y rumores mal entendidos), pero no se sostiene el presupuesto de la incapacidad para relacionarse de los filósofos.
  • CarlosC(n339z)Hace 1 hora
    Enteramente de acuerdo con su opinión.
Nelson Castillo(11961)Hace 3 horas
Nerds hay en todas las ciencias
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.