La vida y música de Michael Jackson llegarán a tres ciudades colombianas con “LEGACY”

Ensayos finales de Michael Jackson en el Staples Center, 2009 Foto: Kevin Mazur / Getty Images - Kevin Mazur / Getty Images

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La música y la vida de Michael Jackson llegarán a tres ciudades de Colombia con “LEGACY: la historia musical de Michael Jackson”. Esta puesta en escena hará que los colombianos revivan los grandes éxitos del “Rey del Pop” en Bogotá, Cali y Medellín.

Con música en vivo, orquesta, danza y elementos de danza contemporánea, esta obra propone un viaje “emocional por los momentos más importantes de su carrera, rescatando la esencia de canciones que marcaron la historia de la música popular y que siguen inspirando a nuevas generaciones”, según un comunicado de prensa.

Cada función contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales que se reunirán para honrar el impacto cultural del cantante. Entre arreglos sinfónicos interpretados por la Nueva Filarmonía, orquesta ganadora del Latin Grammy, junto con la participación especial de La Gata Cirko, compañía de circo contemporáneo, esta obra comenzará su recorrido por Colombia el próximo 6 de agosto en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Posteriormente, llegará a Cali el 18 de septiembre en Comfama y finalizará su recorrido en Medellín el 30 de octubre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. La boletería se podrá adquirir únicamente en TuBoleta.com.

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