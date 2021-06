Lamentación del sin techo (Poema de la semana)

Irwin Allen Ginsberg, el verdadero nombre de Allen Ginsberg, fue una de las figuras más destacadas de la Generación Beat en la década de los 50. Se opuso enérgicamente al militarismo, materialismo económico y la represión sexual. Nació el 3 de junio de 1926 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, y falleció el 5 de abril de 1997 en Nueva York.

Perdona, amigo, no quise molestarte pero volví de Vietnam donde maté a un montón de caballeros vietnamitas algunas damas también y no pude soportar el dolor y de miedo cogí un hábito y pasé por la rehab y estoy limpio pero no tengo lugar donde dormir y no sé qué hacer conmigo ahora mismo

Lo siento, amigo, no quise molestarte pero hace frío en la calle y mi corazón está enfermo solo y estoy limpio, pero mi vida es un desastre Tercera Avenida y calle E. Houston en el paso peatonal bajo el semáforo en rojo limpio tu parabrisas con un trapo sucio