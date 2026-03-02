Las “bestias” en la cultura: de los cuentos clásicos a The Ancient Magus Bride

El anime "The Ancient Magus Bride" es es una adaptación del manga escrito e ilustrado por Kore Yamazaki. Foto: Archivo particular

La literatura ha utilizado la figura de la “bestia” para dictar moralejas, hablar de redención, mostrar la ambición humana y criticar desde lo absurdo. La bestia, a su vez, se ha transformado a la par de la cultura en la que es representada. Esta es una historia que va desde La Bella y la Bestia hasta Elías Ainsworth y Chise Hatori, protagonistas de The Ancient Magus Bride.

La versión clásica que se tiene de la bestia es aquella plasmada en el cuento de Jeanne Leprince de Beaumont. La bestia es una criatura salvaje que representa...