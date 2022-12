“Las buenas historias llegan al público a través de emociones”: Marcela Lizcano

Equipo y participantes del Laboratorio "¡Del cine a la acción!" 2022. Foto: Cortesía DOC:CO LABS

¿A qué se refieren con “campañas de impacto”?

Las historias que cuentan las películas suelen tener una visión sobre la realidad y un mensaje, quieren provocar un cambio, ya sea concientizando, inspirando acciones, fortaleciendo comunidades o cambiando políticas. Una campaña de impacto es la estrategia para lograrlo. Normalmente requiere definir objetivos de impacto claros relacionados con los mensajes de la película, establecer un plan de acción, una audiencia, una forma de comunicar, identificar y conectar con aliados interesados que participarán y apoyarán la película en su promoción y distribución para que llegue e inspire al público principal de la película para generar transformaciones en la sociedad.

Para hablar de un ejemplo cercano y Latinoamericano, tenemos películas como ‘Hasta los Dientes’ (México) de Alberto Arnaut, la cual muestra la historia de dos jóvenes universitarios que fueron asesinados por militares en Monterrey. La fuerza pública los hizo pasar por sicarios para justificar el asesinato. En los medios su imagen fue la de criminales; de estar armados hasta los dientes. El documental acompaña a la familia y a los amigos de las víctimas en esa búsqueda por la justicia. A través de la campaña de impacto, se logró que la película fuera vista por senadores, congresistas y diferentes representantes del estado, además de movilizar al público para firmar peticiones online, crear murales cerca a su universidad pidiendo justicia, entre otras acciones. El resultado fue lograr que el estado mexicano reconociera frente a las familias y públicamente este hecho como un crimen de estado, para poder dar inicio a un proceso de reparación.

Los últimos dos talleres fueron nacionales, ¿cómo lograron extender su misión al resto de la región?

Desde la primera versión de los LABS de ACCIÓN, buscamos generar conexiones con el sur global y tuvimos invitadas cómo Maite Alberdi de Chile, Lianni Massdorp de Sudáfrica, Merlé Illíná de México, Emily Wanja de Kenia, ya que encontramos que hay muchas similitudes entre las prácticas y los contextos sociales de estos países y los de Colombia, a diferencia de industrias cinematográficas que están más fortalecidas como la de Estados Unidos y algunos países de Europa en donde hay más fondos, más salas de cine, hay menos censura y la seguridad no es la preocupación número uno. Para la segunda versión del LAB tuvimos talleristas de Colombia, México y Brasil, abordamos temas como la memoria y la representación, y contamos, desde todos los rincones del país, con participantes indígenas, afro, mujeres, activistas LGTBIQ+, defensores ambientales, firmantes de paz, gestores culturales etc. De ese encuentro diverso nació un foro latinoamericano de cine e impacto social que realizamos en Sao Paulo en junio de 2022. Fue a partir de esas experiencias que se hacía cada vez más clara la necesidad de ampliar los LABS y, por ende, la RED de productores de impacto a toda la región, porque tenemos contextos similares, cuestionamientos y reflexiones que se conectan y se potencian, tenemos temas amplios en común como la defensa de derechos humanos, de los defensores y líderes, la defensa de la Amazonía, la desigualdad, los movimientos sociales que se han levantado en los últimos años, entre otros, pero también lo hacemos porque uno de nuestros objetivos es lograr que conozcamos mejor el cine de nuestra región latinoamericana y no enfoquemos el éxito de nuestras películas solamente en la participación de festivales europeos.

¿Cuál es la importancia de formar personas con estas habilidades?

Una persona con estas habilidades tiene la capacidad de hacer una lectura profunda del contexto que rodea la película, tejer vínculos personales, colectivos o institucionales en función de la comunidad y lo que quiera lograr con la película, porque el cine es una herramienta de reflexión, libertad y expresión. No se trata solo de ser exitoso al alcanzar diferentes audiencias en términos del mercado, sino de ser relevantes y tener un mensaje claro que movilice a la ciudadanía y que cambie imaginarios establecidos, y la Producción de Impacto es el camino para ello, ya que promueve el diálogo y la transformación.

Este LAB busca formar Productores de Impacto que sean capaces de diseñar campañas para las películas, cambiar narrativas culturales, replicar sus conocimientos en distintos escenarios y regiones del continente, y tejer redes con otras disciplinas que también se encuentren en la búsqueda de una transformación social.

También es importante porque al profesionalizar o darles más herramientas a personas que vienen haciendo esto a su manera, podemos crear espacios para productores de impacto en los proyectos, en las convocatorias y en las políticas públicas.

Nos encontramos en medio de un cambio en donde un nuevo paradigma para el cine es necesario. ¡Del Cine a la Acción! Laboratorio de campañas de Impacto es el espacio ideal para sentarnos a pensar, a reflexionar y a trabajar juntos en imaginar nuevas posibilidades para continuar generando impacto a través del cine.

¿Qué papel juega Latinoamérica y Colombia en el panorama mundial de impacto y transformación a través del cine?

Es un papel muy importante porque en nuestros contextos, el arte toma un rol fundamental para poder expresar lo que de otra forma no se dice directamente, el cine toma un espacio muy importante en las narrativas de nuestros países a través del documental y a través también de la ficción.

Además de esto, pensar otra forma de relacionarnos con el cine desde nuestras realidades es fundamental, ya que muchas veces copiamos esquemas de distribución que funcionan para otras latitudes, pero que no necesariamente responden a nuestra realidad, al acceso que pueden tener las personas en las ciudades, en el campo o en las comunidades para ver películas, o también nos pasa que películas con posibilidades muy poderosas de generar cambios se quedan solamente en un circuito de salas de cine y no conecta con otras audiencias.

Las realidades en el mercado audiovisual son diversas, y nuevas apuestas ante los modelos tradicionales de distribución nos hacen comprender que los actores sociales ya están impactando positivamente sus territorios, y nosotros estamos creando modelos alternativos de la cadena de producción. Hay experiencias de movimientos sociales, colectivos, además de infinidad de películas que indican una urgencia de diálogo y articulación de estos saberes y experiencias.

Actualmente, DOC:CO y ACCIÓN están creciendo como un referente regional y junto con IMPACTA CINE de México, AMBULANTE también de México y Taturana de Brasil, somos parte del mapa mundial de proyectos de cine e impacto social. La creación del primer Foro Latinoaomericano de Cine e impacto social es muestra de ello.

¿Cuáles son los criterios de selección para esta convocatoria?

La convocatoria ¡Del Cine a la Acción! Laboratorio de campañas de Impacto va dirigida a personas latinoamericanas, mayores de 18 años, que sean directores o productores de cine, periodistas, miembros de ONG’s, activistas, académicos y demás profesionales de las ciencias sociales que deseen formarse como Productores/as de Impacto y aprender a utilizar el cine como herramienta de cambio social.

El panel de jurados valorará, desde diversas experiencias y procesos, si los participantes tienen trayectoria o experiencia usando el cine como herramienta de cambio y movilización. No importa si esta experiencia es profesional o empírica.

También será fundamental el potencial de aplicar o replicar los conocimientos del LAB en su colectivo, organización, proyecto, empresa, movimiento o espacio cultural.

Para participar con películas, estas pueden ser de cualquier formato, deben estar en estado avanzado de postproducción y deben contar con una idea básica de campaña de impacto social.

¿De qué forma puede el cine acelerar o crear un cambio social?

El cine en sí no puede cambiar ninguna realidad, lo que sí puede es ser es una herramienta poderosa de transformación, pues cuando el cine cae en manos de personas llenas de motivación que logran transmitir sus mensajes y movilizar audiencias alrededor de una causa determinada, se convierte en un camino para generar cambios en la sociedad. El cine nos deja entrar en mundos que no conocemos, que quizás son ajenos, permitiéndonos encontrar historias fascinantes sobre la realidad de nuestra sociedad. En Colombia hay una tendencia de hacer un cine muy social, es una de nuestras ramas, la cual refleja que vivimos y reflexionamos sobre realidades complejas. La Producción y las campañas de Impacto tienen la capacidad de aprovechar esa riqueza de historias para impulsar el cambio social.

Las buenas historias llegan al público a través de las emociones, no de la racionalidad, y muchas veces los argumentos, cuando son racionales, no necesariamente logran convencer a la gente de cambiar de opinión o tener una perspectiva nueva. Como el lenguaje audiovisual apela a la emoción, es capaz de abrir un espacio en el cerebro y en el corazón para cuestionarnos y mirar otras perspectivas, nos permite llegar de manera masiva a diferentes públicos. Una vez creada una película, tenemos la ventaja de proyectarla frente a diversas audiencias, replicarla en diferentes contextos y momentos, por lo cual tiene muchos elementos que se ajustan a las necesidades de movimientos y causas sociales que buscan una transformación en la sociedad.

En el contexto colombiano, la película ‘9.70′ de Victoria Solano logró derrocar el proyecto de Ley 9.70 que buscaba privatizar las semillas de los campesinos. A través de la campaña de impacto y en conjunto con el Movimiento Social del Paro Nacional Agrario de ese momento, lograron que la ley no pasara y posicionaron el tema en la agenda nacional, dándole importancia a la agricultura y al hecho de cuidar nuestras semillas y fortalecer nuestra conexión con la industria nacional.

Con la película Los Niños (Chile), Maite Alberdi nos muestra el mundo de un grupo de amigos con Síndrome de Down que lleva 40 años yendo al mismo colegio: mismas clases, profesores y rutinas … y que quizás ahora quieren algo diferente… quieren trabajar, quieren más independencia, se enamoran y quieren casarse y vivir con su pareja… En fin, cosas que mucha gente anhela. Pero no, solo son tratados como niños. En su país había una ley que permitía que sus trabajos fueran remunerados con menos del salario mínimo, y entonces lo que propuso la campana de impacto fue cambiar esa ley, buscar mecanismos para que encontraran trabajos dignos, incentivar a las empresas a que contrataran gente con discapacidad ¡Y lo logró!

