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Las consecuencias del senado vitalicio en Roma (Rumbos de democracia XI)

El senado romano, tan estudiado, comentado y copiado a través de los siglos, era uno de los cuatro estamentos “políticos” del Imperio, y sus integrantes mantenían su posición hasta la muerte, lo que hacía que tuvieran mucha experiencia y pocas ambiciones.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
20 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
Cicerón denuncia a Caitilina ante el senado romano.
Cicerón denuncia a Caitilina ante el senado romano.
Foto: Cesare Maccari

Desde los tiempos en los que Roma era gobernada por reyes, los dioses incidían en su labor. Les otorgaban “imperium”, que era la facultad de mandar, de dar órdenes. Quien ejercía el poder, tenía “imperium”, y esa cualidad era la fuerza con la cual se mantenía la “res pública”. Cuando a los reyes los sustituyeron los magistrados, éstos también heredaron su “imperium”, y la posibilidad de consultar con los dioses sus decisiones, una acción que llamaban “auspicium”. Como lo explicaba Peter Watson en su libro “Ideas, historia intelectual de la...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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