“Las cosas verdaderas rara vez salen a la luz”: Marilyn Monroe

Marilyn Monroe afirmaba que “el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero”. Foto: Pixabay

Marilyn Monroe, ese es el nombre con el que se le conoce, aunque su madre la llamó Norma Jeane Mortenson. La madre con la que poco convivió y con la que fue perdieron contacto cuando esta fue internada en una clínica psiquiátrica. La infancia de Monroe fue un viaje por más de diez hogares de paso, dos años en un orfanato y cuatro años con un tutor. “No me considero huérfana. Me criaron como alguien desamparado”, decía la actriz. Pero en medio de todo eso tuvo tiempo para soñar despierta, como sucedía cuando se sentaba en la primera fila de un cine. Allí, en ese lugar, pensaba en “lo maravilloso” que sería ser actriz. Y un día su anhelo se volvió realidad y a la pantalla grande fue a parar.

El estrellato no lo alcanzó de inmediato, a pesar de contar en sus primeros años artísticos con el apoyo de Johnny Hyde. Ese hombre que la ayudó a darse a conocer en Hollywood. Entonces vino su papel de Miss Claudia Casswell en All About Eve. Para esa misma época llegó su interpretación como Angela Phinlay en Mientras la ciudad duerme. Hasta que en 1953 protagonizó la película Niágara. El filme la catapultó, no tanto por su actuación, sino por su físico: Monroe se convirtió en un símbolo sexual. “Todas las chicas, las que eran nuevas, como Marilyn Monroe, cuando empezaron, todos los directores de casting escribían en su libreta negra con quién podía acostarse”, comenta un hombre en El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas, documental de Netflix. Y entonces vinieron más protagónicos; sus papeles en Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario son algunos de ellos. Los premios y reconocimientos llegaron sin parar. “Si soy una estrella es porque la gente me hizo una estrella”.