Las crisis, ese intangible e invisible motor de la humanidad

Las crisis han impulsado a la humanidad a pensar, hacer e ir más allá de sí mismos. Foto: Eder Rodríguez

Una larga cadena de pequeñas y medianas crisis terminó por transformarse en una gran crisis que los historiadores y otros tantos notarios de los hechos de la humanidad acabaron por llamar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. De aquello, de aquel punto culminante que fue la firma de la declaración de independencia del reino de Gran Bretaña por las entonces trece colonias de la costa este del norte de América, se cumplieron el pasado 4 de julio 250 años. La historia había comenzado a escribirse progresivamente a partir del malestar...