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Las crisis, ese intangible e invisible motor de la humanidad

Detrás de los grandes acontecimientos de la humanidad y de los personajes que los propiciaron, siempre hubo una enorme sucesión de pequeñas, medianas e inmensas crisis, un término que surgió del griego “krisis”, y que era empleado por los campesinos cuando separaban el grano de la paja de sus cultivos.

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
13 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Las crisis han impulsado a la humanidad a pensar, hacer e ir más allá de sí mismos.
Las crisis han impulsado a la humanidad a pensar, hacer e ir más allá de sí mismos.
Foto: Eder Rodríguez

Una larga cadena de pequeñas y medianas crisis terminó por transformarse en una gran crisis que los historiadores y otros tantos notarios de los hechos de la humanidad acabaron por llamar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. De aquello, de aquel punto culminante que fue la firma de la declaración de independencia del reino de Gran Bretaña por las entonces trece colonias de la costa este del norte de América, se cumplieron el pasado 4 de julio 250 años. La historia había comenzado a escribirse progresivamente a partir del malestar...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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David Valencia Cuellar(0vhxw)Hace 33 minutos
Como siempre magnífica columna Fernando. na
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