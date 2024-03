Las declaraciones de “Mr. Taxes”: Luis Carlos Reyes

Luis Carlos Reyes es cofundador y primer director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Foto: Cortesía Dian

¿Cuál es su objetivo con los videos que publica en redes?

El objetivo es que las personas se cuestionen sobre la necesidad, el modo de pago y la destinación de los impuestos. Esas preguntas son las que pueden fortalecer una democracia, aunque también está el riesgo de que la destruyan: depende de cómo estén formuladas. Como funcionario público y ciudadano tengo la necesidad de aportar a la construcción del Estado social de derecho y motivar a que la gente se involucre con las instituciones, porque al final de cuentas estas pertenecen a todos. La democracia se debe defender generación tras generación.

¿Y qué significa para usted la democracia?

Un gobierno del pueblo involucra mucho más que depositar unas papeletas en las urnas. En una democracia fuerte la gente se involucra, opina y se manifiesta.

¿Qué opina del apodo de “Mr.Taxes” que le han atribuido en redes sociales?

Creo que define bastante bien mi cargo. En el interior de la entidad, los aduaneros me dicen que es importante que la gente tenga claro que aquí manejamos los “taxes” (impuestos) y “customs” (aduanas).

Evidentemente se ha convertido en una persona viral en redes sociales. ¿Cómo se siente con eso?

Fue algo inesperado, pero lo recibo de buena manera, porque tenemos un mensaje que llevarle a la gente y parte de mi trabajo es lograr que los ciudadanos conozcan la entidad y se involucren con el pago de impuestos, que es algo que está en el centro de la democracia, pues en la modernidad la gente debe saber qué sucede con el dinero que pagan al Estado y cómo se administra.

¿Cree que hay otra forma de comunicar esta información que no sean las redes sociales?

Los medios de comunicación públicos y privados son aliados del trabajo que se hace en la DIAN. También hay contadores públicos que nos conocen muy bien y que saben el Estatuto Tributario, por lo que apoyan a las personas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, como todos los ciudadanos pagan impuestos y declaran renta, sí sentíamos que era importante llegar a través de un medio en el que todo mundo estuviera, como lo son las redes sociales.

¿Cómo elabora las respuestas de las preguntas que llegan por redes sociales?

Considero que mi experiencia como docente universitario me ha ayudado para esto, pues llevó ya casi 20 años dictando clases a jóvenes y con ello siempre está el reto de acercarlos a temas que podrían parecer irrelevantes, pero que no lo son. Por eso en TikTok he logrado encontrar relaciones inesperadas entre una pregunta que no busca ser seria, pero que termina tocando un tema importante. No obstante, admito que no me esperaba todo lo que ha sucedido.

¿Y les aprendió algo a sus estudiantes?

He aprendido cuán distinta es la gente y lo valioso que son esas diferencias. Asimismo, me han hecho pensar en cómo llegarles a personas que pueden tener gustos diversos o con talentos opuestos a los que uno valora de sí mismo. Todo eso me ha enseñado sobre lo que significa ser humano y como esa diferencia nos enriquece.

Antes de volverse viral, ¿cuál era su opinión frente a este fenómeno y las redes sociales?

Siempre me han generado mucha curiosidad estos temas. Fui testigo de cuando se inició el boom de las redes sociales y, además del interés que generó por el relacionamiento con los amigos y las celebridades, creo que en este siglo hemos visto una serie de transformaciones sociales en Colombia y el mundo, por ejemplo el paro nacional o el Brexit. Sin esas herramientas digitales estos acontecimientos se veían muy improbables. Parte de mi trabajo como investigador lo he dedicado a cómo las comunicaciones impactan en lo social y político. Comprendí que estar en esas tendencias es la tarea de quienes buscamos transformar la organización de un territorio.

¿Qué ha reflexionado con todo esto que está ocurriendo en redes sociales?

A mí me sorprende que haya muchos asombrados de que una entidad pública busque acercárseles a ellos. Por eso me parece importante participar en la difusión de una certeza: nosotros trabajamos para la gente.

¿Y qué ha aprendido de esto para su vida?

He aprendido que en todas las esquinas de la sociedad hay gente que necesita y merece ser escuchada, y que uno no está en el lugar equivocado si atiende a esas personas.

