“Las doncellas”, de Alex Michaelides | Fragmentos de lectura

Esta novela de 2021 narra la historia de Mariana, una psicóloga que no ejerce como tal y que está intentando recuperarse de la muerte del amor de su vida. Sin embargo, su duelo se ve interrumpido por un viaje a Cambridge en el que debe ayudar a su sobrina, la única familia que le queda, a averiguar quién asesinó a su mejor amiga, Tara. Ella hacía parte de un grupo de estudio de jóvenes mujeres llamado “Las Doncellas”. “Pronto los cadáveres de otras Doncellas irán apareciendo en el campus con los ojos arrancados y con una piña en la mano, y Mariana no solo deberá enfrentarse a la resolución de estos crímenes, sino a los fantasmas de su propio pasado”, concluye el prólogo de esta novela
En el libro, Mariana se deja llevar por la pérdida, la intuición, el desconcierto. Esa contradicción —a veces inquietante— sostiene una tensión constante entre lo que espera el lector y lo que encuentra. Los fragmentos que comparto subrayan no tanto la trama como el eco emocional de una mente que intenta comprender y se desvía.
Frases de “Las doncellas”, de Alex Michaelides
- Todo el mundo puede erigirse en héroe de su propia historia.
- Era levemente consciente de que el atractivo estaba relacionado con el mundo interior.
- Todos esperamos en secreto que las desgracias les sobrevengan solo a los demás, pero tarde o temprano te alcanzan.
- Leer sobre la vida no te prepara para vivirla.
- Aprendí que no caminaba sobre terreno firme, sino sobre un estrecho entramado de cuerdas invisibles suspendido sobre el suelo.
- Sin supervisión, era fácil que un psicólogo se viese sobrepasado y emocionalmente abrumado por la angustia que debía contener.
- Los niños están dispuestos a hacer lo que sea para que los quieran. Cuando son muy pequeños, es una cuestión de supervivencia, primero física y luego psicológica.
- Desde muy pequeña confundió el maltrato con el amor. Y ese error afectó la visión que tenía de sí misma… y del mundo que la rodeaba.
- El perdón no podía imponerse; se experimentaba de manera espontánea, era un acto de gracia que solo surgía cuando una persona estaba preparada.