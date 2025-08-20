“Las doncellas”, de Alex Michaelides | Fragmentos de lectura

Alex Michaelides es reconocido por otros títulos aclamados dentro del género de thriller psicológico como "La furia" y "La paciente silenciosa. Foto: Alfaguara

Esta novela de 2021 narra la historia de Mariana, una psicóloga que no ejerce como tal y que está intentando recuperarse de la muerte del amor de su vida. Sin embargo, su duelo se ve interrumpido por un viaje a Cambridge en el que debe ayudar a su sobrina, la única familia que le queda, a averiguar quién asesinó a su mejor amiga, Tara. Ella hacía parte de un grupo de estudio de jóvenes mujeres llamado “Las Doncellas”. “Pronto los cadáveres de otras Doncellas irán apareciendo en el campus con los ojos arrancados y con una piña en la mano, y Mariana no solo deberá enfrentarse a la resolución de estos crímenes, sino a los fantasmas de su propio pasado”, concluye el prólogo de esta novela

En el libro, Mariana se deja llevar por la pérdida, la intuición, el desconcierto. Esa contradicción —a veces inquietante— sostiene una tensión constante entre lo que espera el lector y lo que encuentra. Los fragmentos que comparto subrayan no tanto la trama como el eco emocional de una mente que intenta comprender y se desvía.

Frases de “Las doncellas”, de Alex Michaelides