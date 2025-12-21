Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las historias de amor de la Biblia nos hablan en Navidad

Fragmento del libro “Las historias de amor de la Biblia nos hablan”, editado por Origen. El texto sagrado de los católicos está llena de historias de amor, pero la idea bíblica del amor es mucho más extensa de lo que pensamos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Shannon Bream * / Especial para El Espectador
21 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Portada del libro de la escritora Shannon Bream.
Portada del libro de la escritora Shannon Bream.
Foto: Cortesía Penguin

En la Biblia hay distintos tipos de historias de “amor”, como el romance de Cantares, la amistad de Pablo y Bernabé y el amor de Cristo por nosotros. El amor es fundamental para la vida cristiana y, en especial, es importante conocer la manera en que Dios, y no el mundo, lo define.

Hace un tiempo, volví a leer 1 Corintios 13 y todos estos temas me impactaron. Si has asistido a bodas cristianas, es probable que lo hayas escuchado varias veces, ya que es el pasaje más frecuente de todos los tiempos en estas ceremonias. Un conocido nos dio un...

Por Shannon Bream * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

la Biblia

Las historias de amor de la Biblia nos hablan

Shannon Bream

Literatura

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.