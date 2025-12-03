Logo El Espectador
Las historietas más emblemáticas de Colombia regresan en esta exposición: así puede asistir

En la Biblioteca Nacional se expone, hasta marzo de 2026, una muestra que recuerda a quienes marcaron el rumbo de este arte en el país durante el siglo XX.

03 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
La exposición está compuesta por 301 piezas, aunque el archivo analizado por los investigadores tiene más de 950.
Foto: Óscar Pérez

A comienzos del siglo XX, Arturo Manrique, dueño en ese entonces del diario “Mundo al día”, tuvo la idea de traer a Colombia elementos de las publicaciones periódicas que había conocido en EE. UU. Entonces, le encargó al dibujante Adolfo Samper que copiara algunas de las aventuras de Smitty, un querido personaje que dibujaba Walter Berndt en el “Chicago Tribune”, y fue así como en 1924 nació Mojicón, el primer personaje de cómic colombiano. Este fue el evento que impulsó, un siglo más tarde, a Pablo Guerra y a Laura Valentina Álvarez a poner...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
