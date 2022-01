Las huellas de la desaparición en realidad virtual

Una de las formas en las que se realizó la geografía de la masacre en 3D de Honduras y La Negra (4 marzo 1988), fue basándose en fotografías aéreas y registros tomados después de los hechos. Foto: Comisión de la Verdad y Forensic Achitecture

Si nació colombiano, es casi seguro que se sabe, por lo menos, unas cinco historias de familias víctimas de la violencia en este país. Es casi seguro que, si no le pasó a su familia, fijo sí a su vecina o a la amiga de su vecina o a la hermana de la amiga de su vecina, y entonces alguna idea tiene de lo que implica el despojo, la desaparición forzada, el secuestro o el asesinato.

Mientras uno escucha esas historias, van apareciendo imágenes en la cabeza que se asemejan a las que uno ve en los noticieros, los periódicos o las películas: secuestrados delgadísimos, amarrados y con la mirada perdida. Filas de campesinos caminando por las trochas que los conducen a quién sabe dónde, pero no a sus casas. De allá están huyendo, de allá los echaron a la fuerza. Montañas colombianas repletas de guerrilla y ejército que se disparan entre sí. Uno allá no ha estado, pero se lo imagina y casi que lo hace con los colores y hasta los olores indicados. Nadie graba un secuestro y, mucho menos, una masacre. No hay registros de ese horror (por fortuna).