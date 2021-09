Las joyas ocultas en el álbum familiar de los Araque Polo

Hace un tiempo leía en la introducción de una de las primeras ediciones de “El Alquimista”, de Paulo Cohelo, que “El universo siempre conspira a nuestro favor”, lo que, según mi entender quiere decir que, si somos coherentes y trabajamos enfocados, con determinación y sin desfallecer hacia un propósito especifico, de vuelta y en contraprestación, los resultados se nos darán con creces y muchísimo más.

Y eso creo que, de alguna manera, me ha acontecido a lo largo de mi vida. Esto es lo que ha ocurrido, entre otros emprendimientos, al explorar en los pormenores la vida y obra del compositor vallenato Tobías Enrique Pumarejo Gutiérrez, Don Toba, tras el cual, de vuelta, me ha llegado un cumulo de información no solo relacionada con su vida y obra, sino sobre otros personajes entre los cuales algunos de ellos parecieran que no se encontraran relacionados con esta figura preponderante de nuestro folclor.

Y así ha acontecido, entre otros sucesos inesperados, con la fotografía inédita de Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez, que me mostró desde su celular el investigador y escritor de la cultura del caribe, Enrique Muñoz Vélez, Quique, mientras organizábamos el conversatorio frustrado por la pandemia sobre Guillermo Buitrago y Tobías Pumarejo que, como recordaran los que leyeron la crónica que al respecto publicó El espectador el 19 de abril del corriente, “Guillermo Buitrago: recordando al “Jilguero de la Sierra Nevada””, en la foto referida aparece Miguel Ángel Araque Bolaños, quien guardó este material fotográfico para la posteridad en el taller de prensaje de discos de 78 RPM de Fuentes, explicándoles el proceso de esta actividad a Guillermo Buitrago, Toño Fuentes, Ángel Fontanilla y Carlos “el Mocho Rubio.

Y como si lo anterior fuera poco, para el reportaje referido, además de lo que en varias entrevistas me aportó Tobías Pumarejo, el cantante atanquero Alberto Fernández Mindiola y la segunda guitarra de Buitrago Efraín Torres referente a los momentos críticos de salud por los que pasó “El Jilguero de la Sierra Nevada de Santa Marta” antes de su fallecimiento, hace un par de años el coleccionista de música vallenata, Lucas Santoyo Álvarez, como caída del cielo, gentilmente me facilitó una entrevista que él le hizo a José Rafael Cárdenas Palomino, un músico que, por mucho tiempo en sus correrías, acompañó a Juancho Polo Valencia. En esta entrevista, Cárdenas le relató a Lucas lo que aconteció en Barranquilla en la cantina “La Nave”, de Miguel Peña, la noche en que murió Guillermo Buitrago. En ese momento se encontraban reunidos lo más granado de los acordeoneros de ese entonces: Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Juancho Polo Valencia, Pacho Rada y Alejandro Durán, entrevista con la que, con broche de oro, pude rematar el relato referido que publicó este diario.

Pero no toda esta fortuna paro ahí: Enrique Muñoz, al día siguiente, me llevó donde Miguel Araque Polo, el hijo de Miguel Ángel Araque Bolaños, quien en su álbum familiar no solo conservó la foto inédita en la que aparece Guillermo Buitrago con las referidas personalidades de nuestro folclor, sino otras más, también inéditas y de gran valor, no solo para los amantes de la evolución de nuestra música tropical, a las que escaneé en su totalidad, sino para la familia Fuentes, quienes no conocían de este material fotográfico. Así se lo hicieron saber a Quique, quien les hizo llegar las fotos más representativas para esta familia, después que Discos Fuentes-Edimusica S. A. colgaran en su página de Facebook, la fotografía de Buitrago, incluido el reportaje de El Espectador.

Inventario de las joyas fotográficas conservadas en el álbum de la familia Araque Polo

Entre las joyas que Miguel Araque nos permitió escanear del álbum familiar bajo su custodia, se encuentran las siguientes imágenes: dos fotos de la actividad en los talleres de prensaje y limpieza de los discos de 78 RPM, una foto de la camioneta de la casa disquera Fuentes en la que se destaca el siguiente anuncio: “Discos Fuentes, la grabadora colombiana de fama internacional”, una foto del yate de la familia Fuentes entrando a las Islas del Rosario, una foto en la que Toño Fuentes, en vestido de baño, se encuentran sentado en el borde de una piscina; una foto con Toño Fuentes en la que sostiene en su mano derecha el cordel de su caña de pescar del que cuelga de su anzuelo una barracuda, cuatro fotos en la que aparecen varios trabajadores de la casa disquera, en la sede del barrio Manga de Cartagena; y una última foto en la que se encuentra Miguel Ángel Polo Bolaño, por la época en que se encontraba laborando en Medellín con la casa disquera Fuentes, en plan de recreación con unos compañeros de trabajo,.

Tal como dice un dicho popular “De cualquier rastrojo puede saltar una liebre”. Y de este rastrojo, del álbum familiar de Miguel Araque Polo, incluida la foto invaluable de Guillermo Buitrago, ya publicada por El Espectador y en la página de Facebook de Discos Fuentes Edimusa S. A., saltaron doce fotos que hacen parte de la historia de esta casa disquera, y que gracias al olfato y a la generosidad de Enrique Muñoz Vélez, que me puso al tanto de este escondrijo, y a la gentileza de Miguel Araque Polo, que nos permitió escanearlas, han podido salir a la luz pública para el beneplácito y el interés de los conocedores e investigadores de la evolución de nuestra industria discográfica. Y como para rematar este escrito, me pregunto, ¿Cuántos rastrojos más llenos de liebres, antes que se pierdan para siempre, se encontrarán a la espera de ser descubiertos? Manos a la obra.