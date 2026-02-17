La historia de Gisèle Pelicot llega a librerías: “Un himno a la vida”

"Un himno a la vida", el libro de Gisèle Pelicot, fue lanzado de manera simultánea en más de 20 idiomas alrededor del mundo. Foto: Lumen

En 2022, Gisèle Pelicot descubrió que, durante años, su esposo había estado drogándola para que el y otros hombres la violaran en múltiples ocasiones. Esto llevó a un juicio histórico en Francia, donde Pelicot renunció a su derecho al anonimato y declaró que “La vergüenza debe cambiar de bando”, convirtiéndose así en un símbolo en contra de la violencia sexual.

Cuatro años después, Pelicot decidió publicar “Et la joie de vivre”, que se traduce como “Un himno a la vida”, su testimonio escrito que se encuentra actualmente disponible en librerías y que fue lanzado de manera simultánea en más de 20 idiomas alrededor del mundo.

Si bien esta publicación incluye el proceso que tuvo que atravesar después de los crímenes cometidos en su contra, también se convierte en una puerta a aquellas memorias que han marcado su vida más allá del suceso.

Este recorrido por la vida de Pelicot nos adentra a momentos determinantes de su historia, como una infancia difícil, su primer amor, su carrera y su relación con la maternidad, entre otras dimensiones que han determinado quien es Gisèle Pelicot hoy en día.

De acuerdo con sus declaraciones, no fue su idea escribir este libro, sino que las editoriales la buscaron y ella sintió que este ejercicio podía ser “útil”. “Durante todo el proceso, me calificaron de víctima. Hoy en día, ya no quiero ese estatus”, dijo sobre los motivos que la han llevado a contar su historia, según EFE.

Estas memorias fueron escritas junto a la periodista y novelista Judith Perrignon y son publicadas bajo el sello Lumen, de Penguin Random House para su versión en español. “El título es una forma de resistencia feroz a esa forma de dominar. Esa alegría de Gisèle es una forma de decir: no me lo quitarán todo”, declaró Perrignon.

Las críticas han sido positivas. “Gisèle habla de sí sin bravatas ni victimismos. No reclama ni compasión ni admiración. Solo se reapropia de su historia. [...] Más que vivir, ha decidido recuperar la alegría de vivir”, declaró Pascale Robert-Diard, de Le Monde.

Sobre Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot nació en Villingen-Schwenningen, una ciudad alemana en 1952, aunque su infancia transcurrió en Indre, una región en Francia. En 2024 fue nombrada como la persona más destacada de Francia y la mujer más influyente de 2025 por medios como la BBC, Time Magazine y The Independent.

En 2022, su exmarido, Dominique Pelicot, fue descubierto grabando a varias mujeres por debajo de la falda, siendo arrestado por este suceso. Esto lo llevó a ser investigado, proceso en el que se encontraron los videos de las múltiples violaciones que había sufrido su esposa, tras drogarla, violarla y entregarla a otros hombres para wue cometieran el mismo crimen.

Esto hizo que Dominique Pelicot y otros 50 hombres fueron llevados a juicio en 2024. Actualmente, Dominique Pelicot está cumpliendo con una condena de 20 años y enfrenta otras acusaciones, una por parte de su hija Caroline, quien lo denunció por agresión sexual, ya que en los archivos descubiertos aparecen fotos de ella sin ropa. Además, también fue imputado por el asesinato de Sophie Narme.

Gisèle Pelicot ha expresado su deseo de visitarlo en prisión, en busca de respuestas. Mientras tanto, sus memorias podrán ser leídas por un extenso público alrededor del mundo, que han encontrado en ella una figura de resistencia y esperanza. Actualmente HBO se encuentra adaptando el libro a un documental.