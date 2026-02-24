Las memorias de Heberto Padilla (Políticamente artistas VI)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932. Foto: Elisa Cabot

El teléfono sonó hacia las dos de la madrugada del 1o. de enero de 1959, pero él, Heberto Padilla, que a duermevela combinaba sus poemas con los de Saint John-Perse y Ezra Pound, y vivía inmerso en un mundo de letras y de sueños por cumplir, lo dejó sonar y sonar y sonar pues creyó que era parte de su sueño. Siguió durmiendo, y soñó de nuevo con Florence, la mujer con la que había estado unas horas antes de despedirse del año 1958, y soñó otra vez con el teléfono pesado y negro que sonaba y sonaba y parecía reventarse, hasta que en el sueño,...