Las memorias de Heberto Padilla (Políticamente artistas VI)

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot
El teléfono sonó hacia las dos de la madrugada del 1o. de enero de 1959, pero él, Heberto Padilla, que a duermevela combinaba sus poemas con los de Saint John-Perse y Ezra Pound, y vivía inmerso en un mundo de letras y de sueños por cumplir, lo dejó sonar y sonar y sonar pues creyó que era parte de su sueño. Siguió durmiendo, y soñó de nuevo con Florence, la mujer con la que había estado unas horas antes de despedirse del año 1958, y soñó otra vez con el teléfono pesado y negro que sonaba y sonaba y parecía reventarse, hasta que en el sueño,...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
