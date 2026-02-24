Publicidad

Las memorias de Heberto Padilla (Políticamente artistas VI)

A finales de los años 60, “El caso Padilla” resonó en los círculos intelectuales de la izquierda, que había apoyado y celebrado la Revolución de Cuba del 1o. de enero de 1959. Sin embargo, aquel idilio empezó a romperse cuando el poeta Heberto Padilla fue puesto en prisión por unos versos en los que cuestionaba al gobierno de Fidel Castro. En esta entrega de Políticamente artistas nos adentramos en la vida y la obra de Padilla

Fernando Araújo Vélez
24 de febrero de 2026 - 07:23 p. m.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot

El teléfono sonó hacia las dos de la madrugada del 1o. de enero de 1959, pero él, Heberto Padilla, que a duermevela combinaba sus poemas con los de Saint John-Perse y Ezra Pound, y vivía inmerso en un mundo de letras y de sueños por cumplir, lo dejó sonar y sonar y sonar pues creyó que era parte de su sueño. Siguió durmiendo, y soñó de nuevo con Florence, la mujer con la que había estado unas horas antes de despedirse del año 1958, y soñó otra vez con el teléfono pesado y negro que sonaba y sonaba y parecía reventarse, hasta que en el sueño,...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
