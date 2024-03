“Las mujeres nos apoderamos del mundo y ese hecho está relacionado con la moda”

Carla Sigismund, nacida en Italia, pero radicada en Colombia, estudió historia del arte en Milán. / Cortesía Bogotá Auctions Foto: Cortesía Bogotá Auctions

¿De dónde provienen las prendas y los artículos que se subastan?

Son de todas las partes del mundo, incluyendo Colombia, entre los que se destacan las prendas de diseñadoras como Pepa Pombo, Amelia Toro, Silvia Tcherassi, Olga Piedrahíta y Beatriz Camacho. Sin embargo, en su mayoría las piezas que llegan son de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, y corresponden al siglo XX, por tanto, son consideradas moda vintage. Nosotros las obtenemos por medio de la compra a personas que deciden venderlas en todas partes del globo.

¿Cómo ha sido el proceso de organización de la subasta?

Llevamos cerca de un mes organizando esta subasta, que no es la primera que realizamos, pues este año Bogotá Auctions cumple 10 años. Para esta ocasión tenemos alrededor de 280 lotes, los cuales debemos organizar en secciones: chaquetas, camisas, zapatos, cinturones, bolsos, entre otros. Allí debemos verificar que sean originales, para que después un fotógrafo pueda tomar las fotos de alta resolución de cada pieza, que son las que se publican en línea para la puja, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo.

¿Qué ha sido lo más desafiante en ese proceso?

Encontrar buenas piezas, porque en Colombia nunca han existido almacenes de alta moda. Ahora hay una que otra tienda, pero históricamente aquí no ha sido alta la oferta de marcas de lujo o famosas, como en otras partes del mundo. Además, no hay cultura vintage. Las piezas que hemos encontrado son de personas que han viajado y mantienen algunas prendas y accesorios en buen estado, que ese también es uno de nuestros criterios a la hora de seleccionar.

¿A qué se refiere con cultura “vintage”?

Lo vintage nació después de la Gran Depresión, ya que por la crisis financiera la gente no pudo renovar su guardarropa por muchos años y le tocó reutilizar las prendas. Ahí nació la idea de reusar la ropa. Posteriormente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom textilero, que permitió que se hiciera mucha ropa de alta moda y alta costura; sin embargo, con la llegada del hippismo y la creación de la minifalda de Mary Quant, quien empezó a utilizar chaquetas militares de los años 30 y algunas piezas de 1900, como parte de la manifestación del movimiento hippie, de nuevo se hizo un llamado de portar piezas del pasado en el presente. Desde entonces, en Europa y Estados Unidos siempre ha existido la moda vintage, incluso hay almacenes que se ocupan de eso.

De esta subasta, ¿cuál es la pieza que más ha captado su atención?

Hay una colección muy bonita y significativa en términos de época, pues son unos sombreros franceses de 1930, que tienen plumas y no están hechos de paño.

Han señalado que todas las prendas de la subasta tienen una historia. ¿En su clóset tiene alguna prenda con valor histórico?

Tengo unas prendas de la marca Jiky de Montecarlo, que era una casa de moda que vistió a la princesa de Mónaco y que lamentablemente cerró hace unos 15 años. Una de estas será subastada en Bogotá Auctions. También conservo una que usé durante los años 80 y 90, cuando iba a buenas fiestas y me divertía mucho. Estas son prendas que son difíciles de conseguir, porque aquí a Colombia no han llegado muchas piezas de alta costura, las cuales nunca pasan de moda, porque están bien hechas y son de materiales finos, que se hacen atemporales y pueden usarse en cualquier lugar.

¿Y se siente diferente cuando usa una de estas prendas?

Me hace sentir mujer, porque exalta mi feminidad. Tengo la creencia de que es importante que nosotras tengamos siempre presencia y confianza, por tanto, también es necesario buscar la comodidad, porque eso nos hará sentirnos apoderadas del momento. La moda siempre ha logrado eso con las mujeres.

¿Cuál es la relación que ha encontrado entre la moda, la historia y el arte?

Cada una está ligada a la otra. Desde la Antigüedad la moda ha sido fundamental para situarse en el tiempo y definir la historia. Por ejemplo, después de la época de la reina Victoria, que se usaban unos corsés imposibles de aguantar, en el siglo XX desaparecieron, porque la mujer se liberó y empezó a usar vestidos estilo charleston y hacer otras cosas en su cotidianidad, esto ocurrió posterior a la Primera Guerra Mundial, en donde eran más mujeres que hombres, porque muchos murieron en el conflicto bélico. Por eso nosotras nos apoderamos del mundo, y ese es un hecho histórico relacionado con la moda. Y así ha ocurrido en cada época.

¿Y la moda le ha servido para liberarse de algo?

Afortunadamente, nunca he tenido que liberarme de nada. He nacido libre, no tengo tabúes. Me visto por placer y puedo cambiar completamente de estilo, sin problema.

