“El éxito es la autorrealización”: Mateo Mora

Mateo Mora es licenciado en negocios internacionales de la Escuela de Negocios de Westminster, Londres. / Cortesía: Mateo Mora

Hablemos sobre el trabajo que están desarrollando con las marcas que estarán en el Estéreo Picnic.

Este año estamos trabajando con cerveza Corona, que es la primera vez que participa en el FEP. Aunque es una marca que se centra más en otros aspectos, nuestra labor es lograr que la experiencia que se viva en el marco del festival vaya en coherencia con su mensaje. En este caso específico, el objetivo es identificar a las personas que sean afines a las aspiraciones de Corona y llevarlas a vivir el momento. Para ello debemos establecer los mensajes que queremos que se comuniquen y los elementos que nos permitan capitalizarlos. Con otra marca estamos trabajando el relacionamiento, es decir, nuestro propósito es construir una comunidad cultural y fortalecer la interacción de la organización con las personas a partir de la música.

Le recomendamos: Katherine Porto: “Yo era esclava del ego”.

¿Qué ha sido lo más retador de esta labor?

Cuando la marca manifiesta una necesidad nosotros como agencia tenemos la obligación de sentarnos a hablar con nuestros clientes y hacerlos pensar en si lo que se va a proponer es una experiencia diferencial y si realmente el festival es la plataforma para ellos, pues muchas marcas pecan en querer estar por estar, sin ni siquiera pensar si ese es su público objetivo. El hecho de que tu logo este presente en el FEP no te va a asegurar una asociación directa, por lo tanto, es importante que logremos construir una narrativa en la que se comprenda por qué el festival es relevante.

¿Cuál cree que será la clave del éxito de su labor con las marcas?

Sinceramente, no me gusta mucho hablar o alardear sobre nosotros. Pero para responder, creo que siempre estamos pensando en convertirnos en reales consultores de nuestros clientes y lograr entender muy bien sus necesidades y objetivos, para incluso retarlos y llevarlos a indagar si esas son las cosas que verdaderamente necesitan. Todo eso se logra con estrategia, creatividad y ejecución. De nada sirve un plan de trabajo sin capacidad de acción.

Ya que hablamos del éxito, ¿qué significa para usted?

El éxito es la autorrealización. Es establecerse unas metas a corto, mediado y largo plazo e irlas cumpliendo, a pesar de las caídas. Este concepto no es un final, sino un proceso que vas construyendo poco a poco y en el que vas encontrando la comodidad y la satisfacción de que estás haciendo bien las cosas.

¿Pero cree que al estar inmerso en el mundo empresarial su concepto de éxito también se ha asociado con lo material o cuantificable?

A medida que pasa el tiempo te vas fijando unas metas más cuantitativas, y eso definitivamente es importante, pero al final cuando vas logrando esas cosas empiezan a ser relevantes otras. Por ejemplo, conseguir buenos resultados cuantificables en mi negocio es llevar el éxito a mi agencia, pero a nivel personal no es necesariamente un logro para mí, porque también me hace feliz lo que no se puede medir en números.

Podría interesarle: Cuando un cuerpo está perdido.

Su labor es lograr posicionar una marca a partir de la comunicación. ¿Cómo hace para que lo comunicativo funcione en el interior de su equipo?

La comunicación asertiva es fundamental en este negocio y en la vida en general, pero también es importante ejecutar un liderazgo basado en el ejemplo. No soy una persona que le guste imponer las cosas, sino que intento abrir espacios de conversación, sobre todo cuando estoy trabajando con generaciones más jóvenes. De igual manera, es necesario ser capaz de adaptarse a los cambios, trabajar en equipo y tener claro que todo comunica.

¿Qué le ha parecido lo más difícil de ser un líder?

El reto más grande está en el manejo y relacionamiento con las personas. Vivimos en una industria con una rotación alta, y es ahí cuando se debe tener al equipo motivado, entregarles las herramientas para que puedan trabajar y acompañarlos en sus procesos de crecimiento.

¿Y lo que más lo emociona?

Lo que más me emociona es ser parte de las estrategias que puedan generar un impacto más allá de la métrica. Me interesa trabajar sobre cuál es el rol de las compañías en el mundo, en especial en lo social y lo ambiental. Por eso mis esfuerzos van encaminados al acompañamiento estratégico de las empresas alrededor de su propósito y cómo llevar eso a la acción. Mi orgullo es cuando una idea, que puede parecer pequeña, logra tener un impacto y generar un cambio.

También puede leer: La música, la jardinería y la vida en el día a día de un congresista.

¿Y cómo se logra que una empresa asuma su responsabilidad social?

Para eso debe haber un ejercicio de introspección por parte de la compañía. De lo contrario, cualquier iniciativa frente a un tema social o ambiental se puede convertir en una simple estrategia de mercado. Lo transcendental es entender cuál es el rol de la organización y cómo desde su esencia, su labor y el producto que ofrecen van a ser un actor relevante. Asimismo, en la asociación la gente debe entender cuál es su propósito y razón de ser dentro de ese conjunto.

Cada jueves podrán recibir en sus correos el newsletter de El Magazín Cultural, un espacio en el que habrá reflexiones sobre nuestro presente, ensayos, reseñas de libros y películas y varias recomendaciones sobre la agenda cultural para sus fines de semana. Si desean inscribirse a nuestro newsletter, que estará disponible desde la segunda semana de marzo, puede hacerlo ingresando aquí.