Las obras entraron en dominio público este 2023

"Amerika" de Franz Kafka, es una de las obras que entró al dominio público este 01 de enero de 2023. Foto: Archivo particular

Las reglas cambian dependiendo del país, pero la esencia es la misma: hay que esperar determinado periodo de tiempo para que las obras comiencen a hacer parte de la cultura del mundo: autores que murieron en 1972 (vida más 50 años), los que fallecieron en 1952 (vida más 70 años) y películas y libros estrenados en 1927 en Estados Unidos.

Por ejemplo, los norteamericanos ahora podrán leer la obra póstuma e incompleta de Franz Kafka, “Amerika”, que fue escrita entre 1911 y 1914, pero se publicó en 1927. La narración del inmigrante europeo llamado Karl Roßmann, ahora se podrá conseguir (versión sin traducir) a través de zeno.org.

También hay un pintor indio llamado Jamini Roy que se unió a Wikimedia Commons. Sus obras se desarrollaron bajo un estilo artístico basado en la cultura bengalí y revelan el lenguaje “estilizado derivado de las prácticas artísticas tribales y populares bengalíes, más específicamente, las pinceladas decisivas y amplias que aparecen en la pintura de pergamino Kalighat Pat, que se originó en el Templo Kalighat Kali”, como lo registró el portal Hyperallergic.

Regresando a los años en los que las obras pueden cambiar de estatus con respecto a sus derechos, habría que precisar que, por ejemplo, el caso de España es distinto al reto de Europa. Según el portal Xataka, lo habitual es que una obra entre al dominio público cuando han pasado 70 años de la muerte del autor. Y en el país en cuestión también es así, pero a partir de 1987. “Para los autores muertos antes de esta fecha, la regla es de 80 años”, agregó el portal, que también explicó que en Estados Unidos es igual, pero se deben tener en cuenta algunas variables: para obras anónimas, pseudoanónimas y contratadas, el tiempo es de 85 año desde la primera publicación.

Hay sitios dedicados a publicar las obras (este año son las escritas por los autores que fallecieron en 1942 y, en Estados Unidos, las de 1927). La Biblioteca Nacional Española, Internet Archive, Project Gutenberg o Dominioplico son algunos de los lugares en los que se publica este material, que se renueva cada 01 de enero.

A continuación, podrá leer la lista de obras de literatura, cine, música y artes plásticas que entraron al dominio público:

Literatura:

Ernest Hemingway, ‘Hombres sin mujeres’

William Faulkner, ‘Mosquitos’

Hermann Hesse, ‘Der Steppenwolf’: la versión en alemán de El lobo estepario.

-Virginia Woolf, ‘Al faro’

-Arthur Conan Doyle, ‘El archivo de Sherlock Holmes’

Willa Cather, ‘La muerte llega para el arzobispo’

Marcel Proust, ‘Le Temps retrouvé’: la última parte de ‘En busca del tiempo perdido’, en francés original.

Miguel Hernández: poeta y dramaturgo español de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Generación del 27 y el 36.

Federico Urales: político y maestro español, fundador de La Revista Blanca.

Leonor Serrano: inspectora de educación e impulsora del método Montessori

César Juarros: médico militar, psiquiatra, psicoanalista y sexólogo.

Cine

-‘El enemigo de las rubias’, Alfred Hitchcock.

-‘El rey de reyes’: original de Cecil B. DeMille. Película de Paramount Pictures que narra la vida de Jesús de Nazaret.

-‘El séptimo cielo’, Frank Borzage.

-‘Metropolis’, Fritz Lang.

- ‘El cantante de jazz’: primera película con sonido y diálogos sincronizados.

-‘Alas’, primera en ganar el Óscar a la mejor película.

-‘Amanecer’, F.W. Murnau.

Arte y música:

-Julio González.

-Diego Crosa.

-Lola Cabello.

-Cándido Fernández Mazas.

-Irving Berlin, ‘Puttin’ on the Ritz’.

-‘The Best Things in Life Are Free’.

-Luisa Casagemas Coll.

-José Moreno Carbonero.

-Ramón Dehesa Alamán.