Las persecuciones y la condena a morir “a garrote” de William Tyndale (IV)

La “herejía” de William Tyndale consistió en haber traducido al inglés la Biblia. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, lo persiguió e hizo todo lo posible para que ningún editor publicara su texto, en una de las primeras reacciones de la Iglesia católica a la Reforma Protestante. Al final, el libro fue por fin impreso por un librero llamado Peter Schöffer. Tyndale fue ejecutado, pero su obra sobrevivió.  

Fernando Araújo Vélez
24 de septiembre de 2025 - 06:13 p. m.
Grabado del siglo XVI de William Tyndale.
Foto: Wikimedia Commons

Los precios de los libros en la Italia del siglo VI pasaron de valer medio escudo a venderse por cinco o seis, o incluso, algunos, por diez. La prohibición agitó la curiosidad de la gente, y la curiosidad la llevó a buscar lo prohibido y a comprarlo y a saborearlo y guardarlo como un tesoro. Unas copias de medicina judía se multiplicaron, simplemente porque estaban en los Índices de los libros que la Iglesia había censurado. El “Diálogo” de Galileo se convirtió de repente en el libro más buscado de Florencia, Milán y Roma, y hasta los...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

