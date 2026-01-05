Las preguntas que dejan los retrasos del MinTic en los pagos de “Abre Cámara 2025″

La convocatoria “Abre cámara” financiaría 63 proyectos audiovisuales de diferentes categorías. Para ello, el Mintic destinó alrededor de COP 14.000.000.000. Foto: Esteban Benítez / Unsplash

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) ha tenido que dar explicaciones después de los reclamos de varios miembros del sector audiovisual por el incumplimiento de pagos de la convocatoria “Abre cámara 2025”. El proyecto, creado para fomentar el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural en todo el país, estaba pensado para financiar 63 producciones de diferentes categorías. Sin embargo, el pasado mes de noviembre se empezaron a reportar retrasos en los pagos e incluso el...