El Magazín Cultural
Las preguntas que dejan los retrasos del MinTic en los pagos de “Abre Cámara 2025″

El año pasado terminó con una polémica para esta cartera por los incumplimientos reportados por varios de los ganadores de esta convocatoria. El Ministerio afirmó que ya estaban al día con los desembolsos, pero aún hay algunos interrogantes sobre cómo se llevó este proceso y lo que viene para el sector audiovisual en el país este año.

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
06 de enero de 2026 - 12:14 a. m.
La convocatoria “Abre cámara” financiaría 63 proyectos audiovisuales de diferentes categorías. Para ello, el Mintic destinó alrededor de COP 14.000.000.000.
Foto: Esteban Benítez / Unsplash

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) ha tenido que dar explicaciones después de los reclamos de varios miembros del sector audiovisual por el incumplimiento de pagos de la convocatoria “Abre cámara 2025”. El proyecto, creado para fomentar el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural en todo el país, estaba pensado para financiar 63 producciones de diferentes categorías. Sin embargo, el pasado mes de noviembre se empezaron a reportar retrasos en los pagos e incluso el...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
