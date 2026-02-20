Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las preguntas que el MAMBO tiene pendientes por responder

Crisis financiera, maltrato laboral y un deterioro general de la institución son algunas de las presuntas situaciones que han reportado exfuncionarios del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Mientras tanto, su directora, Martha Ortiz, se ha abstenido de dar explicaciones de fondo. Aquí le contamos qué ha pasado allí en los últimos dos años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
20 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
Las preguntas que el MAMBO tiene pendientes por responder
Foto: Eder Rodríguez

El pasado 5 de febrero se conoció la noticia de que el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) había decidido desvincular a Eugenio Viola, quien hasta entonces se había desempeñado como curador jefe y artístico allí. Con la suya, el museo ya contaba con al menos 19 salidas de funcionarios en el último año. Esa misma tarde, Viola habló para EL ESPECTADOR y contó que la decisión estaba relacionada con un deterioro en el ambiente laboral que habría comenzado con el cambio de dirección que ocurrió hace dos años. Según relató, una serie de...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

MAMBO

Museo de Arte Moderno de Bogotá

Martha Ortiz Gómez

Directora del MAMBO

Acoso laboral

Crisis financiera

Denuncias contra el MAMBO

PremiumEE

 

micorriza(d243q)Hace 31 minutos
Quién autorizó reunión diego cadena narcochofer? el plan? sacrificio uribe turbay? terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿apoyo terrorismo usa?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? consejo de estado empresarial? roy dani ponys de Troya? censura?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.